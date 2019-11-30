اتحاد الغرف التجارية يلتقي وفد الوحدة الاقتصادية لبحث زيادة التعاون العربي

استقبل المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، السفير محمد محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ومحمد مهران نائب رئيس الاتحاد العربي للصناعات الجلدية ورئيس المكتب الإقليمي لمصر وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العربي للصناعات الجلدية لبحث زيادة التعاون التجاري والصناعي والاستثماري العربي خلال الفترة المقبلة.



جاء ذلك في حضور عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة القاهرة من بينهم المهندس سامح زكي نائب رئيس الغرفة وخالد حسنين وأحمد الوسيمي عضوا مجلس إدارة الغرفة.



وسلم السفير محمد محمد الربيع درع الوحدة الاقتصادية العربية لرئيس اتحاد الغرف التجارية تكريما له على دوره الوطني في الريادة التجارية والصناعية محليا وعربيا والمساهمة في تواجد الصناعات العربية عالميا .



وقال المهندس إبراهيم العربي إن اللقاء يستهدف زيادة التعاون العربي المشترك بما يصب في صالح اقتصاديات الدول العربية وهو توجه عام للقيادة السياسية المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلى أن هناك حراك كبير حاليا من الغرف التجارية لزيادة العلاقات الاقتصادية المصرية عربيا وإفريقيا وعالميا في المجالات المختلفة في ظل الفرص الاستثمارية الهائلة المتاحة في مصر حاليا بعد الإصلاحات الاقتصادية المهمة التي تمت وتعطي فرصة كبيرة لزيادة التعاملات الاقتصادية في القطاعات التجارية والصناعية والاستثمارية المختلفة.



وتوقع محمد مهران أن تشهد الفترة المقبلة، تطورا كبيرا في العلاقات المصرية العربية في صناعة الجلود خاصة في ظل توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم وزيادة العلاقات الاقتصادية المصرية الخارجية بشكل عام وعربيا وإفريقيا بصفة خاصة.