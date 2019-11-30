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رياضة

اليوم.. نجوم عالمية تشارك في سحب قرعة يورو 2020

السبت 30/نوفمبر/2019 - 12:30 م
توتى
توتى
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القسم الرياضي
وقع الاختيار على حارس بورتو، ومنتخب إسبانيا سابقًا إيكر كاسياس، والمدافع الألماني فيليب لام، والمهاجم الإيطالي فرانشيسكو توتي ضمن تشكيلة اليورو التي ستحضر قرعة كأس أمم أوروبا 2020، التي تقام مساء اليوم السبت في بوخارست.

وأكد الاتحاد الأوروبي، مشاركة هؤلاء إلى جانب البرتغاليين فرناندو كارفاليو وجواو ماريو والروسي أندري أرشافين بالإضافة إلى الدنماركي جون سيفبويك والفرنسي مارسيل ديسايي واليوناني ثيودوروس زاجوراكيس والتشيكي كارل بوبورسكي والهولندي رود خوليت.

ويعد جواو ماريو، الذي يلعب مع منتخب بلاده منذ 2004، هو الوحيد الذي لم يعتزل بين هؤلاء، إلى جانب كاسياس الذي ابتعد عن الملاعب مؤقتًا بعد تعرضه لأزمة قلبية فى الأشهر الماضية.

وحققت هذه التشكيلة ثماني ميداليات و109 مشاركات فيما بينهما ببطولة كأس الأمم الأوروبية.
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