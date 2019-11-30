محافظ البحر الأحمر يتخلف عن أول يوم عمل.. ومصدر بالمحافظة: يصل غدا

تخلف اللواء عمرو محمد حنفي، محافظ البحر الأحمر الجديد، عن مباشرة عمله، وقال مصدر بديوان عام المحافظة، إن المحافظ الجديد يصل الديوان العام مطلع هذا الأسبوع، لمباشرة مهام عمله.



وأكد المصدر، أن محافظ البحر الأحمر الجديد، سوف يصل مساء غد الأحد ليبدأ مهام عمله من صباح يوم، الاثنين، وذلك بناء على التنسيق بين مكتب المحافظة بالقاهرة والديوان العام بالبحر الأحمر.



وأضاف أن مكتب المحافظة بالقاهرة يقوم بالتنسيق مع إدارة العلاقات العامة بديوان عام المحافظة عند حجز الطيران من القاهرة للغردقة للمحافظ، وتقوم إدارة العلاقات العامة بالتنسيق مع الجهات المختصة لاستقبال المحافظ الجديد فى مطار الغردقة الدولي، موضحًا أن سبب تأخر وصول المحافظ الجديد هو ارتباطه باجتماع مهم مع إحدى الجهات الرسمية.



وكان اللواء عمرو محمد حنفى قد أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسى لتولى منصب محافظ البحر الأحمر، خلفا للواء أحمد عبد الله، المحافظ السابق الذى تعرض لوعكة صحية منذ أكثر من شهرين.