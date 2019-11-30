انتهاء عمليات البحث والإنقاذ جراء زلزال ألبانيا.. والحصيلة النهائية للضحايا 50 قتيلا

أعلن رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما، اليوم /السبت/، انتهاء عمليات الإنقاذ والبحث عن الناجين من الزلزال العنيف الذي ضرب البلاد الثلاثاء الماضي، موضحا أن الحصيلة النهائية للضحايا بلغت 50 قتيلًا.



وقال إيدي راما - حسبما أوردت صحيفة (ديلي نيوز ألبانيا) على موقعها الإلكتروني - "إن عدد الأشخاص الذين لقوا مصرعهم جراء الزلزال بلغ 50 قتيلا، وقد اكتملت عمليات الإنقاذ".



وأضاف أن فرق الإنقاذ الألبانية تمكنت من إنقاذ 38 شخصا من بين الأنقاض، مشيرا إلى أن تقريرا سيصدر قريبا بشأن المباني المتضررة بعد أن تعاينها فرق يونانية وفرنسية وإيطالية وغيرها، تبدأ عملها على الأرض اعتبارا من اليوم.



وبحسب الصحيفة، أشارت إحصاءات رسمية إلى أن عدد المصابين بلغ 900 شخصا، منهم 63 مازالوا في المستشفيات، ومن بينهم حالة حرجة واحدة.



ويعتبر الزلزال الذي ضرب ألبانيا فجر الثلاثاء الماضي وبلغت شدته 6.4 درجات على مقياس ريختر الأعنف منذ عقود في البلاد، حيث أدى إلى أضرار مادية كبيرة وانهيار الكثير من المباني.