يد إنرامو وطرد بركات وأشرف الأبرز.. جرائم الحكام ضد الأهلى بتونس لا تسقط بالتقادم

يبدو أن مسلسل الأخطاء التحكيمية الفادحة من التحكيم الإفريقى لا يعرف الهوادة مع النادى الأهلى، ويظل مستمرًا من دون توقف، وكأنه يتجه لهدف محدد.



بعدما ظلم الحكم البوتسواني النادي الأهلي في الدقيقة الـ10 من عمر مباراته أمس مع النجم الساحلى بعد إشهار الكارت الأحمر في وجه اللاعب أيمن أشرف، ولعب النادي الأهلي 80 دقيقة بـ 10 لاعبين فقط.



ويستعرض صدى البلد أبرز الحالات التحكيمية التي تعرض لها النادي الأهلي في الملاعب التونسية:.



1- الأهلي والنجم الساحلي التونسي:



إذا ذكرت أكثر حكام القارة في إحتساب قرارات مؤثرة غير صحيحة ضد فريق بعينه، فعليك أن تذكر المغربي عبد الرحيم العرجون، الذي باع الضمير ومنح جيرانه التوانسة أول لقب برابطة دوري أبطال إفريقيا تحت مسماه الحديث، على حساب المارد الأهلاوي.



ووقف العرجون حائلًا دون إنجازًا تاريخيًا بل إعجازًا خرافيًا لبطل مصر، كونه كان على أعتاب التتويج باللقب القاري برابطة دوري الأبطال للمرة الثالثة على التوالي.



فجسد المغربي شخصية الزعيم عادل إمام في مسرحيته الشهيرة " شاهد ما شفش حاجة " خلال كل تعدي تونسي على لاعبي النادي الاهلي في اي كرة مشتركة داخل أو خارج المنطقة



وطرد العرجون مدافع الأهلي وقتها عماد النحاس و تغاضى عن احتساب ضربتي جزاء للفريق واضحتين، وأهدى لقبًا غير مستحقًا للفريق التونسي عام 2007، لتفضحه كاميرات الإخراج و هو يضحك بشدة عقب إعلانه صافرة نهاية اللقاء، ويقوم باحتضان مساعديه مهنئا على النجاح في إسقاط نادي القرن بالقارة.



2- الأهلي والترجي:.



مهزلة كروية تشهدها ملعب رادس بالعاصمة التونسية، في لقاء الأهلي ضد الترجي التونسي بنصف نهائي رابطة دوري أبطال إفريقيا عام 2010، حيث كان بطلها العدو الأول للكرة المصرية الغاني جوزيف لامبتي.



حيث مارس جميع أنواع الظلم ضد الفريق الأهلاوي، فطرد بركات عقب تمثيلية تونسية من مدافع باب سويقة مع بداية اللقاء، ودخل في موسوعة " مواقف وطرائف "، في أطرف قرار تحكيمي بالعالم، حيث تحول النيجيري إينرامو مهاجم الترجي للاعب كرة طائرة، وسجل هدفًا بيده، ليحتسبه أحد أسوأ حكام العالم.



ويساعد الغاني لاعبي الترجي في إضاعة الوقت، من أجل بلوغ نهائي المسابقة، والإطاحة بالمارد الأحمر، وهو ما حققه بنجاح، راميًا ضميره خلف ظهره، مؤكدًا بشدة على فساد الإتحاد الإفريقي " كاف" الذي أسند له هذه المهمة الفاضحة.



3- الأهلي والترجي:.



وفي عام 2017 ـ، تعرض الأهلى لظلم تحكيمي فادح فى لقاء الترجى التونسى فى جولة الذهاب بدور الثمانية على ملعب رادس، وتغاضى الحكم عن احتساب ضربة جزاء لصالح المغربى وليد أزارو، وأيضًا احتساب تسلل وهمي ضد اللاعب لينتهي اللقاء وقتها بالتعادل.



4- الأهلي والنجم الساحلي:.



وأخيرا أمس استطاع الحكم البوتسواني على ملعب الأوليمبي برادس أن ينهي المباراة من البداية في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة بعدما قام بطرد المدافع الأيسر أيمن أشرف على إثر عرقلة على حدود منطقة جزاء الأهلي والتي لم تكن واضحة على الإطلاق مما يساهم في تفوق النجم الساحلي في الزيادة العددية على الفريق، وينتهي اللقاء بفوز الفريق الساحلي بنتيجة 1-0 ، والتي أكدها العديد من نجوم التحليل وأبرزهم المدافع السابق للنادي الأهلي وائل جمعة بأنه قرار خاطئ قائلا" الحكم ذبح الأهلي في بداية اللقاء.

