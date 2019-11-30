فيديو جراف.. كنزي وجنا عمرو دياب تتسببان في إثارة غضب محبي الهضبة

تنشر كنزي وجنا، ابنتا عمرو دياب، صورا كثيرة عبر حساباتهما بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بغية مشاركة متابعيهما تفاصيل حياتهما.



وقد تتسبب هذه الصور أحيانا في إثارة غضب محبي وعجبي الفنان عمرو دياب، وتتعرض كنزى وجنا لحملة هجوم كبيرة من متابعيهما ومن رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب جرأة هذه الصور وعدم مراعاتهما أحيانا للتقاليد العربية المحافظة.



وخلال الفيديو جراف التالي نعرض الصور التي تسببت في إثارة غضب محبي عمرو دياب.