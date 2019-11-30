بيونج يانج تهدد اليابان بصاروخ باليستي حقيقي..شاهد

عرضت فضائية إكسترا نيوز تقريرا عن بيونج يانج تهدد اليابان بصاروخ باليستي حقيقي.
وشنت وسائل الإعلام الرسمية الكورية الشمالية هجوما على رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى وذلك بعدما قلل من من أهمية الاختبار الصاروخى الذى أجرته بيونج يانج ..
وقالت وكالة أنباء الإعلام المركزية الكورية الشمالية نقلا عن نائب وزارة الخارجية بأن الرد على تصريحات شينزو آبى تكون بإرسال صاروخ باليستى حقيقى لليابان .
وكانت كوريا الشمالية قد أجرت مؤخرا رابع تجربة صاروخية من قاذفتها العملاقة متعددة الفوهات .
يذكر أن وسائل الإعلام الرسمية الكورية الشمالية قد شنّت هجومًا على رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، لوصفه أحدث اختبار أجرته بيونج يانج لقاذفة صواريخ ضخمة متعددة الفوهات بأنه اختبار لصاروخ باليستي، وحذّرت من أنه قد يرى صاروخًا حقيقيًا في المستقبل القريب .