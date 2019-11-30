بيونج يانج تهدد اليابان بصاروخ باليستي حقيقي..شاهد

عرضت فضائية إكسترا نيوز تقريرا عن بيونج يانج تهدد اليابان بصاروخ باليستي حقيقي.





وشنت وسائل الإعلام الرسمية الكورية الشمالية هجوما على رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى وذلك بعدما قلل من من أهمية الاختبار الصاروخى الذى أجرته بيونج يانج ..





وقالت وكالة أنباء الإعلام المركزية الكورية الشمالية نقلا عن نائب وزارة الخارجية بأن الرد على تصريحات شينزو آبى تكون بإرسال صاروخ باليستى حقيقى لليابان .





وكانت كوريا الشمالية قد أجرت مؤخرا رابع تجربة صاروخية من قاذفتها العملاقة متعددة الفوهات .



