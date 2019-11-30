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رياضة

رياض محرز يقود تشكيل مانشستر سيتي أمام نيوكاسل بالدوري الإنجليزي

السبت 30/نوفمبر/2019 - 01:45 م
رياض محرز
رياض محرز
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محمد السعيد
أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، التشكيل الأساسي لمواجهة نيوكاسل يونايتد، ضمن منافسات الجولة الـ 14، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسىة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: ووكر - ستونز - فرناندينهو - ميندي.

خط الوسط: جوندوجان - ديفيد سيلفا - رياض محرز.

خط الهجوم: كيفين دي بروين - ستيرلينج - خيسوس.
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