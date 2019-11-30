رياض محرز يقود تشكيل مانشستر سيتي أمام نيوكاسل بالدوري الإنجليزي

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، التشكيل الأساسي لمواجهة نيوكاسل يونايتد، ضمن منافسات الجولة الـ 14، من مسابقة الدوري الإنجليزي.
وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:
حراسىة المرمى: إيدرسون
خط الدفاع: ووكر - ستونز - فرناندينهو - ميندي.
خط الوسط: جوندوجان - ديفيد سيلفا - رياض محرز.
خط الهجوم: كيفين دي بروين - ستيرلينج - خيسوس.
وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:
حراسىة المرمى: إيدرسون
خط الدفاع: ووكر - ستونز - فرناندينهو - ميندي.
خط الوسط: جوندوجان - ديفيد سيلفا - رياض محرز.
خط الهجوم: كيفين دي بروين - ستيرلينج - خيسوس.