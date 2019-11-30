برلمانية: فوز مصر بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية الفئة C دليل أحقيتها بهذا المنصب

قالت النائبة سامية كمال، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إن فوز مصر بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية الفئة "C" يؤكد أحقيتها بهذا المنصب وأنها قادرة على توليه، نظرا لخبراتها فى هذا المجال.



وأشارت كمال فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن زيارات الرئيس السيسي الخارجية كانت سببا فى وضع مصر على الخريطة الدولية، مؤكدة أن العالم كله بدأ يشهد لمصر بإنجازاتها.



وأوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أن فوز مصر بهذا المنصب جاء بعد تبوئها لعدة مناصب دولية خلال الفترة الماضية.



وكانت قد نجحت مصر في الفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية الفئة "C" وذلك خلال الانتخابات التي أجريت اليوم بالعاصمة البريطانية لندن، حيث حصلت مصر على ١٣٢ صوتا من إجمالي ١٦٥ دولة لها حق التصويت.



وأهدى وزير النقل هذا الفوز الكبير للقيادة السياسية والشعب المصري العظيم مشيرا الى أنه يرجع إلى الدعم الكبير من القيادة السياسية والحكومة المصرية وتضافر كافة جهود وزارتا النقل والخارجية والسفارة المصرية بلندن ومنظومة النقل البحري المصري بقطاعيه الحكومي والخاص (قطاع النقل البحري وهيئة السلامة البحرية وغرف الملاحة)، مضيفا إلى أن هذا الفوز الكبير الذي حققته مصر في انتخابات المنظمة البحرية الدولية IMO يعكس ثقة العالم في مصر وقيادتها وخططها الإصلاحية، التي تقوم بها في جميع المجالات.

