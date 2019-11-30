ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلمانية: فوز مصر بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية الفئة C دليل أحقيتها بهذا المنصب

السبت 30/نوفمبر/2019 - 02:09 م
النائبة سامية كمال،
النائبة سامية كمال، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان
Advertisements
معتز الخصوصى
قالت النائبة سامية كمال، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إن فوز مصر بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية الفئة "C" يؤكد أحقيتها بهذا المنصب وأنها قادرة على توليه، نظرا لخبراتها فى هذا المجال.

وأشارت كمال فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن زيارات الرئيس السيسي الخارجية كانت سببا فى وضع مصر على الخريطة الدولية، مؤكدة أن العالم كله بدأ يشهد لمصر بإنجازاتها.

وأوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أن فوز مصر بهذا المنصب جاء بعد تبوئها لعدة مناصب دولية خلال الفترة الماضية.

وكانت قد نجحت مصر في الفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية الفئة "C" وذلك خلال الانتخابات التي أجريت اليوم بالعاصمة البريطانية لندن، حيث حصلت مصر على ١٣٢ صوتا من إجمالي ١٦٥ دولة لها حق التصويت.

وأهدى وزير النقل هذا الفوز الكبير للقيادة السياسية والشعب المصري العظيم مشيرا الى أنه يرجع إلى الدعم الكبير من القيادة السياسية والحكومة المصرية وتضافر كافة جهود وزارتا النقل والخارجية والسفارة المصرية بلندن ومنظومة النقل البحري المصري بقطاعيه الحكومي والخاص (قطاع النقل البحري وهيئة السلامة البحرية وغرف الملاحة)، مضيفا إلى أن هذا الفوز الكبير الذي حققته مصر في انتخابات المنظمة البحرية الدولية IMO يعكس ثقة العالم في مصر وقيادتها وخططها الإصلاحية، التي تقوم بها في جميع المجالات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

رسميا.. الزمالك يواجه مازيمبي بـ ساسي وبن شرقي وأناجم ومصطفى محمد

بين الجرأة والأناقة والغرابة.. 20 إطلالة أثارت الجدل في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

حكم المباراة بريء.. لماذا خسر الأهلى أمام النجم الساحلى التونسى

محمد فؤاد يتصدر جوجل وهذه تطورات حالته الصحية

مفاجأة.. أفيس البرتغالي يهدد بتقديم شكوى ضد كهربا لـ الفيفا

في حد يتصور بسواريه في الصحراء؟! متابع يحرج منة فضالي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدارس لتعليم فنون الغوص بدهب وشرم الشيخ لدعم مركز مصر كأفضل وجهة سياحية

زيرو جمارك تركيا..قائمة بأنواع السيارات ينطبق عليها صفر جمارك الشهر المقبل.. صور

بين الجرأة والأناقة والغرابة.. 20 إطلالة أثارت الجدل في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي