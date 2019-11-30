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رياضة

رضا عبدالعال ينصح الزمالك قبل مواجهة مازيمبي.. تفاصيل

السبت 30/نوفمبر/2019 - 01:56 م
فريق الزمالك
فريق الزمالك
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يسرى غازى
وجه رضا عبدالعال المدير الفنى لفريق بلدية المحلة نصيحة إلى فريق الزمالك قبل مواجهة نظيره فريق مازيمبي عصر اليوم السبت بافتتاح مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

قال رضا عبد العال فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": يتعين على لاعبى الزمالك التركيز داخل المستطيل الأخضر لمواجهة حماس فريق مازيمبي على مدار الـ 90 دقيقة.

أضاف : على لاعبى الزمالك عدم الوضع فى الاعتبار تغيير حكم اللقاء والاستعانة بحكم مباراة الأزمة بين الفارس الأبيض و جينيراسيون فوت السنغالي والتركيز على الحذر الدفاعي واللعب بأسلوب متوازن لضمان عدم تلقي شباكه أية أهداف بالتزامن مع اتباع أسلوب الضغط والهجوم لتسجيل هدف يساهم فى خلخلة دفاعات المنافس.

ويخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :

محمد عواد فى حراسة المرمى

عبد الله جمعة - محمود حمدي الونش - محمود علاء - حمدي النقاز في خط الدفاع

فرجاني ساسي - حازم إمام - أحمد سيد زيزو - محمد اوناجم - أشرف بنشرقي في خط الوسط

مصطفى محمد في خط الهجوم

ويجلس على دكة البدلاء : محمد أبو جبل - مصطفي فتحي - شيكابالا - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي - عمر السعيد - محمد حسن
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