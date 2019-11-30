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أخبار العالم

المخابرات العراقية تعلن تفكيك خلية إرهابية

السبت 30/نوفمبر/2019 - 01:53 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
أعلنت المخابرات العسكرية العراقية، اليوم السبت، تفكيك خلية إرهابية يتم إدارتها من خارج البلاد.

والقبض على على كافة عناصر الخلية في البلاد.

وقالت المديرية في بيان، بحسب قناة السومرية العراقية: "بعملية استخبارية نوعية تميزت بجهد استثنائي ومعلومات غاية بالدقة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع استخبارات الفوج الأول لواء المشاة ٣٨ من اختراق وتفكيك خلية إرهابية مكونة من ٤ ارهابيين في منطقة الزنكورة بالرمادي- الأنبار".

وأضافت المديرية، أن الخلية "يترأسها أحد الإرهابيين الهاربين إلى خارج العراق ويقوم بإدارتها من هناك، وكانت تعمل على كسب أكبر عدد من الأنصار لها بقصد تنفيذ عمل إرهابي في المحافظة يستهدف المواطنين الأبرياء"، مبينةً أن "جميع أفراد الخلية هم من المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".
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