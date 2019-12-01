ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

وفد برلماني من خارجية النواب يزور الصين.. اليوم

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 08:00 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
معتز الخصوصى
كشفت النائبة سامية كمال، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، أن وفدا برلمانيا من لجنة العلاقات الخارجية برئاسة كريم درويش سيتوجه إلى الصين مساء اليوم الأحد.

وقالت سامية كمال، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إنه من المقرر أن يلتقى الوفد البرلمانى المصرى مع وفد من نواب البرلمان الصيني ونائب وزير الخارجية الصينى، إضافة إلى عدد من الشخصيات العامة القيادية فى الدولة.

وأكدت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أن اللقاء سيركز على تبادل الرؤى بين الجانبين المصرى والصينى والتناقش حول سياسة الدولتين، بالإضافة إلى إمكانية التعاون بين الدولتين البرلمانين المصرى والصينى.

كما أوضحت النائب سامية كمال أنه من المقرر أن تستمر زيارة وفد البرلمان المصرى إلى الصين خلال أيام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

علي عبدالعال يستقبل رئيس الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني

عبد العال يستقبل رئيس الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني.. رئيس النواب: الزيارة تؤكد حرص البلدين على استمرار التشاور والتباحث حول مختلف القضايا.. يانج: الصين تهتم بزيادة عدد السياح لمصر

وفد برلماني من خارجية النواب يزور الصين.. غدا

ترشيحاتنا

السل أبرزها.. مريض الإيدز أكثر عرضة للإصابة بهذه الأمراض

حدث ليلا.. تحطم طائرة جنوب أمريكا.. التضامن تبدأ صرف معاشات ديسمبر.. وحقيقة اندلاع حريق بالتجمع الخامس

مصدر أمني يكشف حقيقة اندلاع حريق بـ التجمع الخامس

أبشع واقعة عنف.. الحكم على 4 أطفال بارتكاب فعل شنيع ضد الماعز.. صور

اليوم.. التضامن تبدأ صرف معاشات ديسمبر بقيمة 15.230 مليار جنيه

حكم التنازل عن الميراث.. البحوث الإسلامية يحدد 4 شروط يجب توافرها قبل التنازل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحلم العربي.. الجسمي يروي كواليس أوبريت أطفال العالم: مصر فاتحة أبوابها

أبشع واقعة عنف.. الحكم على 4 أطفال بارتكاب فعل شنيع ضد الماعز.. صور

اتصوري في غرفة نومك المبهدلة.. تريند جديد يجمع النساء على انستجرام