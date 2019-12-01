وفد برلماني من خارجية النواب يزور الصين.. اليوم

كشفت النائبة سامية كمال، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، أن وفدا برلمانيا من لجنة العلاقات الخارجية برئاسة كريم درويش سيتوجه إلى الصين مساء اليوم الأحد.



وقالت سامية كمال، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إنه من المقرر أن يلتقى الوفد البرلمانى المصرى مع وفد من نواب البرلمان الصيني ونائب وزير الخارجية الصينى، إضافة إلى عدد من الشخصيات العامة القيادية فى الدولة.



وأكدت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أن اللقاء سيركز على تبادل الرؤى بين الجانبين المصرى والصينى والتناقش حول سياسة الدولتين، بالإضافة إلى إمكانية التعاون بين الدولتين البرلمانين المصرى والصينى.



كما أوضحت النائب سامية كمال أنه من المقرر أن تستمر زيارة وفد البرلمان المصرى إلى الصين خلال أيام.