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برلمان

نقل البرلمان تناقش عددا من طلبات الإحاطة والاتفاقيات .. 8 ديسمبر

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 02:03 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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معتز الخصوصى
قال النائب وحيد قرقر ، عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، إن لجنة النقل من المقرر أن تعقد اجتماعاتها خلال أيام 8 ديسمبر و10 ديسمبر المقبلين.

وأشار قرقر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن اللجنة ستناقش خلال اجتماعاتها عددا من طلبات الإحاطة المتبقية من دور الانعقاد الرابع بالبرلمان، والتى تقدم بها بعض النواب فى المحافظات.

كما أكد عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان أن اللجنة ستناقش أيضا عددا من الإتفاقيات المحالة إليها من هيئة مكتب المجلس، مشيرا إلى أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعاتها الماضية اتفاقيتين بشأن استكمال تطوير هيئة السكة الحديد.

وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قرر رفع أعمال الجلسة العامة للبرلمان، على أن تعود للانعقاد يوم 8 ديسمبر المقبل.

يذكر أن البرلمان في جلسته العامة ، ناقش طلبات إحاطة كثيرة والبيانات العاجلة الموجهة ضد الوزراء بشأن العديد من القضايا المختلفة.
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