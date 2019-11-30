توقيع أقصى عقوبة على المقصرين في حق طالب المدرسة الفكرية المصاب

اصطحب اللواء عصام سعد إبراهيم محافظ أسيوط ،اليوم السبت ، السيدة "رضا محمد طه " والدة الطالب محمود محمد عبد المالك بالصف السادس الابتدائى بالمدرسة الفكرية بمدينة أسيوط للحالات الخاصة إلى مكتبه ليستمع الى شكواها بخصوص إصابة نجلها بحروق في وجهه ورأسه من الدرجة الأولى داخل مدرسته والتى تحرر عنها القضية رقم 9814 لعام 2019 قسم ثان أسيوط.





وأكد محافظ أسيوط – خلال لقائه والدة الطالب محمود – أن مكتبه مفتوح للجميع ولن يكون هناك اى توانى فى حل اى مشكلة تعرض عليه من المواطنين او من الأجهزة التنفيذية موجها صلاح فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بكتابة تقرير شامل عن الحادثة التى تعرض لها الطالب وملابساتها وما تم اتخاذه من اجراءات قانونية حيالها ومتابعة نتائج تحقيقات النيابة الادارية والنيابة العامة وما يصدر عنها من قرارات وتوقيع اقصى عقوبة على المقصرين.





يذكر أن الطالب محمود محمد عبد المالك البالغ من العمر 15 عامًا طالب بالصف السادس الابتدائى بمدرسة الفكرية للحالات الخاصة ومقيم بدرنكة بمركز أسيوط تعرض لحادث اصابته بحروق بوجهه وراسه داخل مدرسته وتم تحويل الطفل للمستشفى الجامعى واحالة الواقعة للشئون القانونية وتم التحقيق مع مسئولى المدرسة وتم احالتها للنيابة الإدارية.



