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رياضة

انطلاق البطولة العربية الـ 19 للدراجات بالإسكندرية بمشاركة 11 دولة.. صور

السبت 30/نوفمبر/2019 - 06:13 م
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
انطلقت فعاليات البطولة العربية للدراجات للطريق للكبار والإناث والناشئين اليوم السبت، والتي تستضيفها الإسكندرية في الفترة من 30 نوفمبر الجاري إلى 7 ديسمبر المقبل.

ويشارك في البطولة نحو 150 لاعبا من 10 دول عربية هي"السعودية، الكويت، الإمارات، الجزائر، ليبيا، تونس، العراق، سلطنة عمان، الأردن، اليمن" إلى جانب مصر.

ومن جانبه، قال المهندس مدحت عبد الفضيل، رئيس حى العامرية ثان، إنه تجريف الأتربة من طريق الكافورى المقام به البطولة بعد غلقه تماما أمام حركة المرور والمارة.

وأضاف عبد الفضيل، أن مسابقة فرق ضد الساعة"إناث" انطلقت من التاسعة صباحا وحتى العاشرة و50 دقيقة لمسافة 40 كيلو متر، فيما انطلقت فرق ضد الساعة"شباب" من الحادية عشر صباحا وحتى الواحدة و14 دقيقة لمسافة 52 كيلو متر.

وأشار إلى أن فعاليات انطلاق البطولة التي تقام تحت رعاية اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، حضرها وجيه عزام، رئيس الاتحاد المصري للدراجات إلى جانب ممثلي الاتحادين الدولي والأفريقي للدرجات ورؤساء وفود الدول المشاركة.

وأوضح رئيس حي العامرية ثان، مسابقات اليوم الأول للبطولة أسفرت عن فوز الجزائر بالمركز الأول ومصر بالمركز الثانى فيما حصدت العراق المركز الثالث.
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