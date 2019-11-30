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رياضة

غياب قائد الفريق.. تشكيل مازيمبى أمام الزمالك بدورى أبطال إفريقيا

السبت 30/نوفمبر/2019 - 03:23 م
مازيمبى
مازيمبى
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القسم الرياضي
أعلن الجهاز الفني لفريق مازيمبي الكونغولي، التشكيل الذى سيخوض به الفريق مباراته أمام الزمالك، المقرر لها الثالثة عصر اليوم فى الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل مازيمبى على النحو التالي:

حراسة المرمى: سيلفان جبوهو.

خط الدفاع: وونلو كوليبالي وشونجو كابسو وكيفين ومونديكو ودجو عصاما مبيكو.

خط الوسط: كريستيان كوامي كوفي وجلودي ليكونزا وإسحاق تشيبانجو وتشيكو اوشيندي.

خط الهجوم: جاكيسون موليكا ومابي مبوتو.

ويعانى مازيمبى من العديد من الغيابات فى صدامه مع الزمالك اليوم، أبرزها القائد رينفورد كالابا بعدما أثبتت الفحوصات الطبية التى خضع لها مؤخرًا إصابته بالملاريا.

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