بموافقة 126 دولة .. الحسيني يهنئ الرئيس بعد التأكيد على تنظيم مصر بطولة العالم للسلاح

توجه رئيس اتحاد السلاح عبد المنعم الحسينى بالتهنئة الحارة الى الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك بعد الإنجاز الكبير بالحصول على شرف تنظيم بطولة العالم للسلاح للكبار 2021 .



كما وجه الحسينى التهنئة إلى وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحى ورئيس اللجنة الأوليمبية هشام حطب لدورهم ودعهمهم للفوز بهذا التنظيم .



وقال الحسينى إن مصر باتت الدولة الاولى فى العالم التى تحظى بتنظيم بطولتى عالم فى عام واحد حيث سيتم تنظيم بطولة العالم للناشئين فى ابريل 2021 وبعدها بطولة العالم للكبار اى ان العالم كله كبارا وصغارا سيحل ضيفا على مصر فى هذا العام.



وأشار إلى أن ما حدث فى الجمعية العمومية للاتحاد الدولى للسلاح والتى حضرها رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية توماس باخ يدعو للفخر حيث صوت لصالح مصر 126 دولة بينما رفضت اربع دول وتحفظت ثلاث اخرى ما يعنى اكتساح مصر لهذا التصويت بكل جدارة.



وأضاف أن العمل بدأ من الآن استعدادا لتلك المهمة الثقيلة التى تم التخطيط لتخرج فى افضل صورة لنؤكد من خلالها على الريادة المصرية فى الرياضة العالمية.