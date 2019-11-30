تجارة عين شمس تبحث سبل دعم التعاون والشراكات الدولية مع فرنسا ودولة جنوب السودان

عقد الدكتور خالد قدرى، عميد كلية التجارة يوم الخميس الموافق ٢٨ نوفمبر ٢٠١٩، اجتماعا مع السيدة مونيك كاميليرى مسؤول العلاقات الدولية بجامعة بواتييه بفرنسا فى حضور ا.د هيام وهبة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث، د.ايمان عبد السلام المنسق الاكاديمى للقسم والسيد جييوم موريل المنسق الفرنسي والسيدة نيهال عتمان نائب المنسق.





جاء ذلك لمناقشة سبل دعم وتطوير اتفاقية الشراكة بين جامعة عين شمس ممثلة فى كلية التجارة وجامعة بواتييه الفرنسية خاصة على مستوى الدراسات العليا لدرجة الماجستير، وهى الشراكة التى بدأت منذ عام 2000 واستمرت لأكثر من 18عاما حتى الآن ويقوم بتنفيذها قسم الدراسة باللغة الفرنسية بالكلية.





ومن جانبها، أكدت الدكتورة هيام وهبة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ، أنه قد تم بحث سبل تفعيل اتفاقية الوكالة الفرانكفونية الموقعة بين الوكالة الفرانكفونية وجامعة عين شمس لعام 2019/2020 والخاصة بمنح معهد إدارة الشركات بجامعة بواتييه لطلاب القسم الفرنسي من خلال كلية التجارة ماجستير التسويق والعلامات التجارية.





كما أكدت وهبة أن الجانبين قد اتفاقا على استحداث شهادة درجة ماجستير مشترك بين جامعة عين شمس وجامعة بواتية لتدخل حيز التنفيذ العام الجامعى القادم 2020/2021.





وفى نهاية الاجتماع تم تقديم درع كلية التجارة لممثلى جامعة بواتية تقديرا لدورهم في دعم علاقة الشراكة التى استمرت لما يقرب من عشرون عاما.





وعلى صعيد آخر استقبال الدكتور خالد قدرى عميد كلية التجارة السيد جوزيف موم مجاك سفير دولة جنوب السودان بمصر بحضور ا.د هيام وهبة وكيل الكلية لشئون الدراسات والبحوث فى حضور السيد الملحق الثقافى لدولة جنوب السودان حيث تناول الطرفان طرق دعم الشراكة والتعاون فى مجال الدراسات العليا ومرحلة البكالوريوس وكيفية زيادة عدد الطلاب الوافدين من قبل دولة جنوب السودان.



