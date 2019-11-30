بني سويف يهدد بعدم لعب مواجهة الأهلي بكأس مصر

هدد مجلس إدارة نادي بني سويف برئاسة المحاسب علي سليم، بعدم لعب مواجهة الأهلي بدور 32 لكأس مصر، المقرر لها الثلاثاء المقبل على ملعب استاد القاهرة.



وقال المهندس محمد الواضح، عضو مجلس إدارة نادي بني سويف، المشرف على الكرة في تصريحات خاصة إن " مجلس الإدارة بالفعل يدرس عدم خوض مواجهة الأهلي للعديد من الأسباب، أهمها، عدم تحديد مستحقات النادي من بث المباراة، مشيرًا إلى أنه تم الإتفاق بين أندية القسم الثاني المتواجدة بدور 32 كأس مصر أثناء القرعة، بعدم خوض منافسات دور 32 إلا بعد تحديد مستحقات الأندية من البث الفضائي ،بالإضافة إلى أن هناك أندية لم تحصل على مستحقاته من الموسم الماضي.



وأكد المشرف على الكرة بنادي بني سويف، إن مواجهة الأهلى في الكأس تعد مخاطرة كبيرة لفريق يبحث عن الصعود للدوري الممتاز، حيث تجعل هناك ضغط للمباريات مما يجعل الفريق يخوض 3 مباريات في أقل من 10 أيام مما يهدد مسيرته في القسم الثاني، وبني سويف مستعد لمواجهة الأهلي ولكن لابد من تحديد مستحقات النادي.



وأضاف الواضح، أن من ضمن الأسباب أيضًا التي دعت مجلس الإدارة دراسة عدم خوض المباراة، هو إخطارنا في البداية بحضور 500 مشجع لبني سويف المباراة، ثم تم التراجع وتم إخطارنا بعدم حضور جماهيري للمباراة .



وأشار الواضح أنه في حالة عدم حل المشكلتين قبل المباراة، فإن مجلس الإدارة يدرس بقوة عدم خوض المباراة، كون أن الفريق عنده بطولة أهم وهي القسم الثاني، حيث نطمح بقوة في الصعود للدوري الممتاز.