صحي ولذيذ.. برجر الفراخ بدون تكاليف

يعتبر البرجر هو احد الاطعمة البسيطة المحببة للكثير والتي يعشقها الكبار والصغار ولذلك يمكنك ان تقدمي البرجر بطريقة صحية وسهلة بالمنزل .



المقادير: نصف كيلو صدور فراخ مفرومة

كاتشب

مايونيز

مسطردة

عسل أبيض

خيار مخلل مفروم

ملعقة كبيرة خل أبيض

ملح

فلفل

توابل



طريقة عمل برجر الفراخ:



1 - يتم وضع قطع الفراخ المخلية في الكبة ويتم فرمها لدقائق ونتأكد من أنها فرمت بالكامل وجيدًا ويتم إضافة الملح والسكر والبابريكا وبوهارات البرجر .



2 - ويتم إضافة البقسماط المطحون ونعجن المكونات جيدًا مع بعضها والأهم أن لا يكون هناك أي نسبة مياه في الفراخ عند الفرم.



3 - نحضر مكبس البرجر ونضع به كيس ثلاجة ويتم دهنه بالزيت ونضع قطعة من العجين في المكبس ويمكن تعويضه بغطاء البرطمان.



4 - يتم وضع الطبقات ونفصلهم من بعضهم بكيس بلاستيك وذلك إذا احتجتي تخزينهم في الفريزر.



5 - نحضر طاسة ونضع بها زيت قليل ونشوي البرجر علي النار وبعد الانتهاء من الشوي نضع العيش الكيزر في الطاسة لتسخينه.



6 - يتم تجهيز الجبنة وشرائح الطماطم والبصل المقطع لشرائح يتم وضعه في الطاسه بنقطتين زيت لتشويحه ونرش عليه معلقة كبيرة من السكر.

