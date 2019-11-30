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مرأة

صحي ولذيذ.. برجر الفراخ بدون تكاليف

السبت 30/نوفمبر/2019 - 05:01 م
صدى البلد
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ريهام قدري
يعتبر البرجر هو احد الاطعمة البسيطة المحببة للكثير والتي يعشقها الكبار والصغار ولذلك يمكنك ان تقدمي البرجر بطريقة صحية وسهلة بالمنزل .

المقادير: نصف كيلو صدور فراخ مفرومة
كاتشب
مايونيز
مسطردة
عسل أبيض
خيار مخلل مفروم
ملعقة كبيرة خل أبيض
ملح
فلفل
توابل

طريقة عمل برجر الفراخ:

1 - يتم وضع قطع الفراخ المخلية في الكبة ويتم فرمها لدقائق ونتأكد من أنها فرمت بالكامل وجيدًا ويتم إضافة الملح والسكر والبابريكا وبوهارات البرجر .

2 - ويتم إضافة البقسماط المطحون ونعجن المكونات جيدًا مع بعضها والأهم أن لا يكون هناك أي نسبة مياه في الفراخ عند الفرم.

3 - نحضر مكبس البرجر ونضع به كيس ثلاجة ويتم دهنه بالزيت ونضع قطعة من العجين في المكبس ويمكن تعويضه بغطاء البرطمان.

4 - يتم وضع الطبقات ونفصلهم من بعضهم بكيس بلاستيك وذلك إذا احتجتي تخزينهم في الفريزر.

5 - نحضر طاسة ونضع بها زيت قليل ونشوي البرجر علي النار وبعد الانتهاء من الشوي نضع العيش الكيزر في الطاسة لتسخينه.

6 - يتم تجهيز الجبنة وشرائح الطماطم والبصل المقطع لشرائح يتم وضعه في الطاسه بنقطتين زيت لتشويحه ونرش عليه معلقة كبيرة من السكر.
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