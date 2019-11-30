استعدادًا لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة..الصحة ترفع درجة الاستعداد لـ القصوى

تواصل محافظة أسوان عاصمة الشباب الإفريقى والاقتصاد والثقافة بالقارة السمراء استعداداتها لاستضافة منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة منتصف شهر ديسمبر.





وفى هذا الإطار أعلنت مديرية الشئون الصحية بأسوان عن رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات والمراكز الصحية للاستعداد لهذا الحدث التاريخي المهم.





وأكد الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان بأنه تم رفع درجة الإستعداد القصوى بين العاملين بالصحة ، وأيضًا بكافة المنشآت الصحية على مستوى المحافظة.



