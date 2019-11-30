إعادة انتخاب قبرص عضوا بمجلس المنظمة البحرية الدولية

أعيد انتخاب قبرص لشغل عضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية لعامي (2020-2021 )، عقب تصويت أجري في الجمعية العامة الـ31 للمنظمة الدولية في لندن.



وذكر بيان صادر عن نائب وزارة النقل القبرصية أن قبرص كانت من بين 20 دولة مرشحة لنيل هذه العضوية، حيث حصلت على 140 صوتا من إجمالي 165 دولة لها حق التصويت، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القبرصية اليوم (السبت).



وتعد المنظمة البحرية التي تأسست عام 1948 ، منظمة دولية تحت اسم المنظمة البحرية الدولية الاستشارية، ويقع مقرها في لندن ومن أهم أهدافها العمل على تحسين الأمان في البحار ومكافحة التلوث البحري وكذلك إرساء نظام لتعويض الاشخاص الذين يكابدون خسائر مالية بسبب التلوث البحري وتأسيس نظام دولي لنداءات الاستغاثة وعمليات البحث والإنقاذ.