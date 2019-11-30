أهم الأخبار| حقيقة خفض أسعار الكهرباء.. مد فترة تلقي تظلمات التموين.. صرف معاشات ديسمبر





أحالت النيابة العامة المقاول الهارب محمد علي إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بالتهرب الضريبي.. جاء بتحقيقات النيابة العامة أن المتهم بصفته مسجلا وخاضعا لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة تهرب من سداد الضريبة المقيمة قانونا وذلك بعد أن قام بالتلاعب في سجلات ودفاتر ضريبية وشركات وهمية.