أهم الأخبار| حقيقة خفض أسعار الكهرباء.. مد فترة تلقي تظلمات التموين.. صرف معاشات ديسمبر

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها خلال التقرير التالي:
مواجهة مباشرة بين فتاة أيزيدية ومغتصبها الداعشي.. شاهد بالفيديو
تداولت وسائل إعلام عراقية مقطع فيديو لمواجهة مباشرة بين فتاة إيزيدية ومغتصبها الداعشي، بعد مضي 5 سنوات على الواقعة.
مد فترة تلقي تظلمات التموين حتى 15 ديسمبر
أصدر الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا بمد فترة تلقي التظلمات الخاصة بالبطاقات التموينية حتى 15 ديسمبر 2019، والتي كان من المقرر أن تنتهي اليوم.
تعرف على حقيقة خفض أسعار الكهرباء للمنازل العام القادم
نفى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ما تردد عن لسان بعض نواب مجلس الشعب حول خفض شرائح استهلاك الكهرباء العام المقبل 2020.
غدا.. بدء صرف معاشات شهر ديسمبر
وجهت غادة والي، وزيرة التضامن، رؤساء صندوقى التأمين الاجتماعى، باتخاذ جميع الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر ديسمبر لما يزيد على 8.260 مليون قائم بالصرف، بقيمة 15.230 مليار جنيه، اعتبارا من الأحد القادم الأول من ديسمبر.
رفضت العودة إليه.. شاب يطلق الرصاص على خطيبته ويقتل نفسه بالنزهة
فى جريمة جديدة من نوعها، لم يتحمل شاب انفصاله عن محبوبته بعد فسخ خطبتهما منذ فترة، وبمجرد أن شاهدها بأحد الشوارع بحى النزهة لم يشعر بنفسه إلا وهو يطلق الرصاص عليها لتسقط جثة هامدة ثم أطلق الرصاص على نفسه لينتحر وسط ذهول المارة.
المكوجي المتهم بقتل طبيبة السيدة زينب يمثل جريمته ويكشف تفاصيل جديدة.. صور
داخل عقار سكني قديم فى قلب القاهرة، وتحديدا فى شارع الفلكي بحي السيدة زينب، كانت الطبيبة هبة، ٧٠ عاما، بالمعاش، تسكن داخل شقتها في الطابق الأول دون مشاكل أو أزمات، حتى عثر عليها مقتولة، ثم تبين أن القاتل مكوجى المنطقة الذي كانت دائمة العطف عليه.
الهلال السوداني: الأهلي لا يقلقنا ونقاتل للتأهل إلى دور الثمانية
علق محمود جبارة، مدير الكرة في نادي الهلال السوداني، على مواجهة فريقه أمام النادي الأهلي المقرر إقامتها في إطار الجولة الثانية بدوري أبطال إفريقيا.
شيرين رضا لـ صدى البلد: إحنا كستات مصريين واخدين حقنا أوي أوي
عبّرت الفنانة شيرين رضا عن سعادتها باتفاقية 5050 لدعم المرأة في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 41، التي اختتمت مساء أمس، الجمعة.
فرح يتحول لمأتم.. نائب الجيزة يودع الحياة في حفل زفاف ابنته
يبدو أن الموت كتب له أن يودع نجلته فى حفل زفافها، لكى يلقى ربه وينتقل جثمانه إلى مثواه الأخير عند بارئه، ويتحول حفل زفافها إلى مأتم لم تكتمل فيه فرحته نجلته ولم يكتب له أن يفرح لها، إنه النائب الراحل محمد بدوى دسوقى الذى توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، وذلك إثر أزمة قلبية أثناء حفل زفاف ابنته.
بسبب الدولار والسعر العالمي للنفط.. انخفاض أسعار البنزين في يناير
أحالت النيابة العامة المقاول الهارب محمد علي إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بالتهرب الضريبي.. جاء بتحقيقات النيابة العامة أن المتهم بصفته مسجلا وخاضعا لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة تهرب من سداد الضريبة المقيمة قانونا وذلك بعد أن قام بالتلاعب في سجلات ودفاتر ضريبية وشركات وهمية.
مواجهة مباشرة بين فتاة أيزيدية ومغتصبها الداعشي.. شاهد بالفيديو
تداولت وسائل إعلام عراقية مقطع فيديو لمواجهة مباشرة بين فتاة إيزيدية ومغتصبها الداعشي، بعد مضي 5 سنوات على الواقعة.
مد فترة تلقي تظلمات التموين حتى 15 ديسمبر
أصدر الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا بمد فترة تلقي التظلمات الخاصة بالبطاقات التموينية حتى 15 ديسمبر 2019، والتي كان من المقرر أن تنتهي اليوم.
تعرف على حقيقة خفض أسعار الكهرباء للمنازل العام القادم
نفى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ما تردد عن لسان بعض نواب مجلس الشعب حول خفض شرائح استهلاك الكهرباء العام المقبل 2020.
غدا.. بدء صرف معاشات شهر ديسمبر
وجهت غادة والي، وزيرة التضامن، رؤساء صندوقى التأمين الاجتماعى، باتخاذ جميع الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر ديسمبر لما يزيد على 8.260 مليون قائم بالصرف، بقيمة 15.230 مليار جنيه، اعتبارا من الأحد القادم الأول من ديسمبر.
رفضت العودة إليه.. شاب يطلق الرصاص على خطيبته ويقتل نفسه بالنزهة
فى جريمة جديدة من نوعها، لم يتحمل شاب انفصاله عن محبوبته بعد فسخ خطبتهما منذ فترة، وبمجرد أن شاهدها بأحد الشوارع بحى النزهة لم يشعر بنفسه إلا وهو يطلق الرصاص عليها لتسقط جثة هامدة ثم أطلق الرصاص على نفسه لينتحر وسط ذهول المارة.
المكوجي المتهم بقتل طبيبة السيدة زينب يمثل جريمته ويكشف تفاصيل جديدة.. صور
داخل عقار سكني قديم فى قلب القاهرة، وتحديدا فى شارع الفلكي بحي السيدة زينب، كانت الطبيبة هبة، ٧٠ عاما، بالمعاش، تسكن داخل شقتها في الطابق الأول دون مشاكل أو أزمات، حتى عثر عليها مقتولة، ثم تبين أن القاتل مكوجى المنطقة الذي كانت دائمة العطف عليه.
الهلال السوداني: الأهلي لا يقلقنا ونقاتل للتأهل إلى دور الثمانية
علق محمود جبارة، مدير الكرة في نادي الهلال السوداني، على مواجهة فريقه أمام النادي الأهلي المقرر إقامتها في إطار الجولة الثانية بدوري أبطال إفريقيا.
شيرين رضا لـ صدى البلد: إحنا كستات مصريين واخدين حقنا أوي أوي
عبّرت الفنانة شيرين رضا عن سعادتها باتفاقية 5050 لدعم المرأة في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 41، التي اختتمت مساء أمس، الجمعة.
فرح يتحول لمأتم.. نائب الجيزة يودع الحياة في حفل زفاف ابنته
يبدو أن الموت كتب له أن يودع نجلته فى حفل زفافها، لكى يلقى ربه وينتقل جثمانه إلى مثواه الأخير عند بارئه، ويتحول حفل زفافها إلى مأتم لم تكتمل فيه فرحته نجلته ولم يكتب له أن يفرح لها، إنه النائب الراحل محمد بدوى دسوقى الذى توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، وذلك إثر أزمة قلبية أثناء حفل زفاف ابنته.
بسبب الدولار والسعر العالمي للنفط.. انخفاض أسعار البنزين في يناير