دورى أبطال إفريقيا.. التعادل السلبي سيد الموقف بين الزمالك ومازيمبى فى أول 15 دقيقة

انتهت أول 15 دقيقة من الشوط الأول لمباراة الزمالك ومازيمبى بالتعادل السلبى فى اللقاء الذى يجمعهما باستاد تى بى مازيمبى، بمدينة لوبومباتشى الكونغولية، فى افتتاح مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



وظهر الزمالك فى أول كادر هجومى مع الدقيقة الرابعة بعد انتهاء مرحلة جس النبض السريعة عن طريق انطلاقة فى الجبهة اليسرى للمغربى محمد أوناجم، وأرسل عرضية ضلت رأس مصطفى محمد والقادم من الخلف أشرف بن شرقى.



وضحت تعليمات الصربى ميتشو لثنائى الارتكاز فرجانى ساسى وحازم إمام، بضروة المساندة للجبهة اليمنى التى تواجد بها حمدى النقاز واليسرى العائد اليها عبدالله جمعة خلال تقدمهما لأداء الواجبات الهجومية، ودعم المغربى أشرف بن شرقى وأوناجم وأحمد مصطفى زيزو الذين يلعبون خلف مصطفى محمد هداف أمم إفريقيا تحت 23 عاما.



نجح ثنائى دفاع الزمالك محمود علاء ومحمود حمدى الونش، ومن خلفهم الحارس محمد عواد فى التعامل مع الكرة الحرة الثابتة التى حصل عليها مازيمبى فى الدقيقة 11 على حدود منطقة الجزاء من الجبهة اليمنى، وأخرجها النقاز بعيدا عن منطقة جزاء عواد.. وحاول ثنائى الهجوم الكونغولى جاكيسون موليكا ومابى مبوتو استغلال سرعتهما لخلخلة الدفاع الأبيض ولكن خبرة لاعبى الزمالك حالت دون وصولهما لمرمى عواد.



واصطدم جاكيسون ماليكا بمحمود حمدى الونش ليسقط الأخير لتلقى العلاج فى الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول.

