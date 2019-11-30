خطة لتطوير الآثار الإسلامية.. خبير: القاهرة متحف كبير.. فيديو

قال الدكتور الحسين عبد البصير أستاذ الآثار، إن مصر هي صانعة التاريخ وحاضنة الحضارة والثقافة، مشيرا إلى أن الآثار المصرية تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، والعصر الفرعوني، مرورا بالعصر الروماني والقبطي، وصولا إلى العصر الحديث.



وأضاف الدكتور الحسين عبد البصير، في حواره على فضائية «دي ام سي» أن مصر لديها إبداع متماثل ومتراكب، مشيرا إلى أنه يقد الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لاهتمامه بالآثار وإقامة المتحف المصري الكبير.



وأوضح أن الاهتمام بالآثار الإسلامية أصبحت ضرورة، مشيرا إلى أن البشر يمثلون روح المكان ولا يمكن نزع الناس القاطنين في محيط الآثار الإسلامية.



وأكد الدكتور الحسين عبد البصير، أن القاهرة تمثل متحفا مفتوحا كبيرا، وشارع المعز مثال واضح على ذلك، مشيرا إلى أن الآثار تمثل قوة مصر الناعمة.



ولفت أستاذ الآثار، إلى أن الآثار الإسلامية في مصر تتمتع بنوع من التفرد، مشيرا إلى أن الأثر عبارة عن بصمة على وجه الزمن، والحضارة الإسلامية حضارة عالمية قامت على نشر رسالة الله على الأرض.



