ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خطة لتطوير الآثار الإسلامية.. خبير: القاهرة متحف كبير.. فيديو

السبت 30/نوفمبر/2019 - 03:35 م
شارع المعز
شارع المعز
Advertisements
عمرو ممدوح
قال الدكتور الحسين عبد البصير أستاذ الآثار، إن مصر هي صانعة التاريخ وحاضنة الحضارة والثقافة، مشيرا إلى أن الآثار المصرية تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، والعصر الفرعوني، مرورا بالعصر الروماني والقبطي، وصولا إلى العصر الحديث.

وأضاف الدكتور الحسين عبد البصير، في حواره على فضائية «دي ام سي» أن مصر لديها إبداع متماثل ومتراكب، مشيرا إلى أنه يقد الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لاهتمامه بالآثار وإقامة المتحف المصري الكبير.

وأوضح أن الاهتمام بالآثار الإسلامية أصبحت ضرورة، مشيرا إلى أن البشر يمثلون روح المكان ولا يمكن نزع الناس القاطنين في محيط الآثار الإسلامية.

وأكد الدكتور الحسين عبد البصير، أن القاهرة تمثل متحفا مفتوحا كبيرا، وشارع المعز مثال واضح على ذلك، مشيرا إلى أن الآثار تمثل قوة مصر الناعمة.

ولفت أستاذ الآثار، إلى أن الآثار الإسلامية في مصر تتمتع بنوع من التفرد، مشيرا إلى أن الأثر عبارة عن بصمة على وجه الزمن، والحضارة الإسلامية حضارة عالمية قامت على نشر رسالة الله على الأرض.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رشيد في عيون الرحالة.. كتاب جديد عن ساحرة الغزاة والغرباء

من أبو مندور لـ الرحالة والمستشرقين.. سعيد رخا يرصد تاريخ رشيد بين دفتي كتاب.. صور

ملامح يوم من حياة السكندريين في محاضرة بقصر خديجة.. بعد غد

خبير أثري يدعو لعقد معارض مصرية في الصين

وزير الآثار يتفقد متحف كفر الشيخ القومي.. ويعتذر للأهالي: إنشاؤه تأخر 20 عامًا.. ويحدد موعد الافتتاح.. المحافظ: لدينا 76 تلا أثريا على مساحة 1827 فدانا.. صور

ترشيحاتنا

فيديو جراف.. كنزي وجنا عمرو دياب تتسببان في إثارة غضب محبي الهضبة

الملكة إليزابيث تعلن موعد تنازلها عن العرش.. تفاصيل

فوائد تناول البصل صباحا.. للرجال| يقي من سرطان البروستاتا

المكوجي المتهم بقتل طبيبة السيدة زينب يمثل جريمته ويكشف تفاصيل جديدة.. صور

مفاجأة.. أفيس البرتغالي يهدد بتقديم شكوى ضد كهربا لـ الفيفا

اخرسي يا شيرين.. هل تتعمد المطربة السمراء إهانة النساء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكل اسم حكاية.. كرانيس الفيوم معقل عبادة التماسيح تعود للعصر اليوناني.. أسسها بطليموس الثاني ونيرون أقام بها المعابد

مدارس لتعليم فنون الغوص بدهب وشرم الشيخ لدعم مركز مصر كأفضل وجهة سياحية

زيرو جمارك تركيا..قائمة بأنواع السيارات ينطبق عليها صفر جمارك الشهر المقبل.. صور