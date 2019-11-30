تطبيق تجربة الجمع المنزلى للقمامة بالمجان بمدينة سمنود بالغربية

قرر اللواء علاء الدين يوسف رئيس مدينة سمنود بمحافظة الغربية، تطبيق تجربة الجمع المنزلى للقمامة بالمجان،، بداية من غدا الأحد، فى عدة شوارع بالمدينة، من بينها شارع فلسطين ، وشارع سعد زغلول حفاظا على صالح المواطنين .



وأضاف رئيس المدينة، أنه سيتم العمل بالتجربة يوميا، من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الحادية عشر ظهرا يوميا.



وأوضح أنه سيتم ذلك عن طريق إطلاق الصفارة من قبل عمال جهاز النظافة فى التوقيت المذكور، حتى يقوم المواطن بإلقاء القمامة مباشرة فى سيارات وجرارات جهاز النظافة.



وأشار رئيس المدينة،إلى أن تطبيق تلك التجربة فى الشوارع، يأتى بعد نجاح تطبيقها فى المرحلة الأولى بمنطقة " الشحاتية" .



كما أوضح أنه فى حال استمرار نجاح التجربة، ستعمم بجميع مناطق وشوارع المدينة بالكامل.

