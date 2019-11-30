أحلى قمر.. نرمين ماهر تبهر الجمهور بفستان أسود

نشرت الفنانة نرمين ماهر على صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة جديدة خلال مشاركتها بإحدي المناسبات.



وظهرت نرمين بإطلالة سوداء بفستان بسيط دون تطريز، واعتمدت نرمين علي اظهار مكياجها وتسريحة شعرها الكيرلي الويفي الواسع، ولون مكياج مناسب للحفلات والسهرات حيث اعتمدت احمر شفاة باللون الأحمر الفاتح.



وأبرزت نرمين باقي ملامحها من خلال ترتيب حواجبها باللون البني ورسم العين بالايلاينر الرفيع الأسود، وكانت اكسسورات نرمين لائقة علي اطلالاتها .



وارتدت نرمين سلسلة باللون الذهبي حقيبة انيقة بسلسلة فضي أكملت إطلالاتها بشكل مبهر.



والتقطت نرمين الصورة بطريقة السيلفي والتي بينت ملامحها ، وانالت التعليقات علي الصورة بمجرد نشرها يث انها نالت اعجاب الكثير من متابعيها وكانت ابرز التعليقات "أحلى قمر".