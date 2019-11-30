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محافظات

قرية محمد صلاح .. إطلاق مبادرة "عنيك فى عنينا " في نجريج بالغربية ..صور

السبت 30/نوفمبر/2019 - 04:50 م
.اطلاق مبادرة عنيك
.اطلاق مبادرة "عنيك فى عنينا " في نجريج بالغربية
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أحمد على
نظمت مبادرة "عنيك فى عنينا" لمكافحة مسببات العمى، التي تنفذها مؤسسة صناع الخير للتنمية بالتعاون مع إحدى شركات الصناعات الدوائية، قافلة طبية مجانية للعيون، اليوم، بقرية نجريج مسقط رأس اللاعب الدولى محمد صلاح مركز بسيون بمحافظة الغربية.

وشملت فعاليات القافلة، الكشف على 700 مواطن من أهالى قرية نجريج ، تم خلالها توزيع 300 عبوة قطرات للعيون.

اضافة الى تحويل 108 لإجراء عمليات جراحة مختلفة، وأخذ مقاسات نظارات لـ 180 حالة أخرى.

يذكر أن مبادرة "عنيك فى عينينا"، لمكافحة مسببات العمى، تجوب قرى المحافظة الأكثر احتياجا، لمكافحة مسببات العمى.

ويتم تنفيذ المبادرة بالاشتراك مع مراكز متخصصة للعيون لتوقيع الكشف الطبى بالمجان، فى إطار المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن غير القادرين.

قرية محمد صلاح .. إطلاق مبادرة "عنيك فى عنينا " في نجريج بالغربية ..صور
قرية محمد صلاح .. إطلاق مبادرة "عنيك فى عنينا " في نجريج بالغربية ..صور
قرية محمد صلاح .. إطلاق مبادرة "عنيك فى عنينا " في نجريج بالغربية ..صور
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