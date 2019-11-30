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رياضة

جماهير الأهلي بعد الخسارة من النجم الساحلي: الحكم أدى دوره وتسبب في الهزيمة

السبت 30/نوفمبر/2019 - 08:13 م
جماهير الأهلي
جماهير الأهلي
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محمد هاني - تصوير:علي الخشاب
خسر فريق الاهلي من النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس الجمعة، على ملعب رادس في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا، في مبارة شهدت العديد من القرارات الغريبة أبرزها طرد المدافع أيمن أشرف، الذي أتفق كل المحللين أن هذا الطرد غير مستحق، وسادت حالة من الحزن بين جماهير الأهلي بسبب الظلم التحكيمي.

عدسة صدى البلد استطلعت رأي الجماهير حول لقاء أمس وجاءت كالآتي:
قال نور أن الحكم هو سبب الخسارة وأن الأهلي رغم الطرد والظلم التحكيمي سيطر علي اللقاء وكان علي وشك احراز التعادل، وأضاف: "بالطبع تغير وليد سليمان أثر علي الفريق بعد الطرد واللعب بعشرة لاعبين".

بينما سب محمود الحكم وقال إنه "..." وتعمد أن يتسبب في خسارة الأهلي وأدى المطلوب منه لكن الأهلي يزداد إصرارا وعزيمة بعد أي انكسار.

وقال توفيق أنه كمشجع اهلاوي كره افريقيا واللعب بها لان التحكيم ليس عادل، وان الفساد في الاتحاد الافريقي علي مرأى ومسمع الجميع ولا أحد يستطلع التصرف وأخذ حق الأهلي.
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