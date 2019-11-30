بعد دخول محمد فؤاد العناية المركزة.. 4 نصائح لـ قياس الضغط بالمنزل

ليس عليك دائمًا الذهاب إلى مكتب طبيبك لفحص ضغط دمك؛ يمكنك مراقبة ضغط الدم في المنزل، هذا مهم بشكل خاص إذا أوصى طبيبك بمراقبة ضغط دمك بشكل منتظم خاصة بعد تعرض الفنان محمد فؤاد إلى أزمة صحية، وتم نقله إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة والتي أوضحت أن ارتفاع ضغط الدم هو سبب نقله إلى المستشفى أمس.





فهناك بعض العوامل التي يمكن أن تسبب ارتفاع ضغط الدم بشكل مؤقت، فعلى سبيل المثال، يرتفع ضغط الدم عادة نتيجة:

- ضغط عصبى

- تدخين

- درجات الحرارة الباردة

- ممارسة الرياضة

- كافيين

- بعض الأدوية





وكشف موقع webmd، عن نصائح لفحص ضغط الدم الخاصة بك:





- بعد شراء جهاز قياس ضغط الدم حدد موضع النبض بعناية.

- حرك الكفة على ذراعك ، وتأكد من أن رأس السماعة فوق الشريان.

- استخدم قفل النسيج لجعل الكفة دافئة ، ولكن ليس ضيقًا جدًا.

- ضع السماعة في أذنيك، قم بإمالة قطع الأذن إلى الأمام قليلًا للحصول على أفضل صوت.





وإذا كنت تستخدم جهاز عرض يدوي:

امسك مقياس الضغط في يدك اليسرى والمصباح الموجود في يمينك.

أغلق صمام تدفق الهواء على المصباح عن طريق تدوير المسمار في اتجاه عقارب الساعة.

تضخيم الكفة عن طريق الضغط على المصباح بيدك اليمنى. قد تسمع نبضك في السماعة.

مشاهدة المقياس، واستمر في تضخيم الكفة حتى يقرأ المقياس حوالي 30 نقطة (ملم زئبق) أعلى من الضغط الانقباضي المتوقع، في هذه المرحلة، يجب ألا تسمع نبضك في سماعة الطبيب.

إبقاء عينيك على المقياس ، حرر ببطء الضغط في الكفة عن طريق فتح صمام تدفق الهواء عكس اتجاه عقارب الساعة. يجب أن يسقط المقياس من 2 إلى 3 نقاط فقط مع كل نبضة. (قد تحتاج إلى ممارسة تدوير الصمام ببطء).

الاستماع بعناية لأول نبض نبض بمجرد سماع ذلك، لاحظ القراءة على المقياس هذه القراءة هي ضغطك الانقباضي (قوة الدم ضد جدران الشرايين بينما يدق قلبك)، والاستمرار في فرغ ببطء الكفة.

الاستماع بعناية حتى يختفي الصوت، بمجرد أن لا يمكنك سماع نبضك، لاحظ القراءة على المقياس هذه القراءة هي ضغطك الانبساطي (ضغط الدم بين دقات القلب).