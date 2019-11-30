ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الحكومة تقترض 41.75 مليار جنيه في أسبوع للسيطرة على عجز الموازنة

السبت 30/نوفمبر/2019 - 04:49 م
وزارة المالية
وزارة المالية
Advertisements
محمد يحيى
تقترض وزارة المالية من البنوك مبلغ 41.75 مليار جنيه علي مدار الأسبوع الجاري، لسداد الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.

قال تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية، إنها عهدت للبنك المركزي المصري بمهمة طرح أدوات الدين علي مدار 3 طروحات أسبوعية وخصوصا أيام " الأحد، الإثنين، الخميس" من الأسبوع الجاري.

أوضح التقرير أنه من المقرر بيع أدوات الدين من أذون و سندات الخزانة بقيمة 37.75 مليار جنيه للأذون و 4 مليارات جنيه للسندات.

أشار التقرير إلي أنه من المقرر بيع آجال خزانة " 91 و 266،182،364" يوما بـ37.75 مليار جنيه يومي الأحد والخميس من الأسبوع الجاري، من بينها أجلي 91 و 266 يوما بـ19 مليار جنيه غدا الأحد، و أجلي 182 و 364 يوما بـ18,75 مليار جنيه يوم الخميس المقبل.

ومن المستهدف أن تبيع سندات خزانة لاستحقاقي 3 و 7 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه يوم الإثنين المقبل.
Advertisements

ترشيحاتنا

غدا.. بدء صرف معاشات شهر ديسمبر

فوائد تناول البصل صباحا.. للرجال| يقي من سرطان البروستاتا

حكم المباراة بريء.. لماذا خسر الأهلى أمام النجم الساحلى التونسى

علاجات منزلية للكحة للأطفال.. 8 مكونات طبيعية تزيل السعال

نيوكاسل ينتزع تعادلاً قاتلاً من مانشستر سيتي في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي.. فيديو

ميتشو يستبعد 4 لاعبين من تشكيل الزمالك أمام مازيمبى.. تعرف عليهم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلى قمر.. نرمين ماهر تبهر الجمهور بفستان أسود

محمد ودومينيك.. قصة حب حول العالم وباركها الفراعنة.. صور

بعد دخول محمد فؤاد العناية المركزة.. أمراض مميتة يسببها الضغط المرتفع