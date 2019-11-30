الحكومة تقترض 41.75 مليار جنيه في أسبوع للسيطرة على عجز الموازنة

تقترض وزارة المالية من البنوك مبلغ 41.75 مليار جنيه علي مدار الأسبوع الجاري، لسداد الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.





قال تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية، إنها عهدت للبنك المركزي المصري بمهمة طرح أدوات الدين علي مدار 3 طروحات أسبوعية وخصوصا أيام " الأحد، الإثنين، الخميس" من الأسبوع الجاري.





أوضح التقرير أنه من المقرر بيع أدوات الدين من أذون و سندات الخزانة بقيمة 37.75 مليار جنيه للأذون و 4 مليارات جنيه للسندات.





أشار التقرير إلي أنه من المقرر بيع آجال خزانة " 91 و 266،182،364" يوما بـ37.75 مليار جنيه يومي الأحد والخميس من الأسبوع الجاري، من بينها أجلي 91 و 266 يوما بـ19 مليار جنيه غدا الأحد، و أجلي 182 و 364 يوما بـ18,75 مليار جنيه يوم الخميس المقبل.



