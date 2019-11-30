القضاء الإداري يرفض دعوى إقالة وزيرة السياحة لعدم تنفيذ حكم إلغاء ضوابط العمرة

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، برفض دعوى إقالة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، ومجدى شلبي، رئيس لجنة الحج والعمرة، لرفضهم تنفيذ حكم إلغاء ضوابط العمرة الصادر من دائرة الاستثمار والمتضمن إلغاء الضوابط، التي أقرتها اللجنة العليا للحج والعمرة، وأخصها فرض رسوم على من سبق لهم أداء العمرة مقدارها ٢٠٠٠ ريـال سعودي.



وذكرت الدعوى أن المدعين حصلوا على حكم من دائرة الاستثمار بمجلس الدولة، متضمن إلغاء الضوابط، التي أقرتها اللجنة العليا للحج والعمرة، والتي أخصها فرض رسوم على من سبق لهم أداء العمرة مقدارها ٢٠٠٠ ريـال سعودي.



وأضافت الدعوى أن مقيمي الدعوى تقدم بالصيغة التنفيذية للحكم المذكور لتنفيذه إلا أنهم فوجئوا أن هذه المطالبة لم تحرك للوزارة ساكنا، مما يثبت في حقهم القصد الجنائي في عدم تنفيذ الحكم، مما حدا بالمدعين لإقامة الدعوى.