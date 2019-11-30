ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

القضاء الإداري يرفض دعوى إقالة وزيرة السياحة لعدم تنفيذ حكم إلغاء ضوابط العمرة

السبت 30/نوفمبر/2019 - 04:54 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
Advertisements
كتب محمد زهير
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، برفض دعوى إقالة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، ومجدى شلبي، رئيس لجنة الحج والعمرة، لرفضهم تنفيذ حكم إلغاء ضوابط العمرة الصادر من دائرة الاستثمار والمتضمن إلغاء الضوابط، التي أقرتها اللجنة العليا للحج والعمرة، وأخصها فرض رسوم على من سبق لهم أداء العمرة مقدارها ٢٠٠٠ ريـال سعودي.

وذكرت الدعوى أن المدعين حصلوا على حكم من دائرة الاستثمار بمجلس الدولة، متضمن إلغاء الضوابط، التي أقرتها اللجنة العليا للحج والعمرة، والتي أخصها فرض رسوم على من سبق لهم أداء العمرة مقدارها ٢٠٠٠ ريـال سعودي.

وأضافت الدعوى أن مقيمي الدعوى تقدم بالصيغة التنفيذية للحكم المذكور لتنفيذه إلا أنهم فوجئوا أن هذه المطالبة لم تحرك للوزارة ساكنا، مما يثبت في حقهم القصد الجنائي في عدم تنفيذ الحكم، مما حدا بالمدعين لإقامة الدعوى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

٣٠ نوفمبر.. نظر دعوى إقالة وزير السياحة لعدم تنفيذ حكم إلغاء ضوابط العمرة

اليوم.. الحكم في دعوى تطالب بإقالة وزير السياحة لعدم تنفيذ حكم إلغاء ضوابط العمرة

قضايا ساخنة تشهدها المحاكم اليوم.. الحكم على الهارب محمد لنصبه على شركة.. دعوى إقالة وزير السياحة لعدم تنفيذ حكم إلغاء ضوابط العمرة

ترشيحاتنا

موعد مباراة مازيمبي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة

«الإفتاء» تصحح اعتقادا خاطئا عن قراءة سورة تعادل ختم القرآن

الأهلي يدرس تقديم شكوى رسمية ضد حكم مباراة النجم الساحلي للكاف

دوري أبطال إفريقيا .. مازيمبي يسحق الزمالك بثلاثية

بني سويف يهدد بعدم لعب مباراة الأهلي بكأس مصر ..تعرف على الأسباب

انخفاض الحرارة وأمطار.. الأرصاد: ارتدوا الملابس الشتوية من الجمعة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلى قمر.. نرمين ماهر تبهر الجمهور بفستان أسود

محمد ودومينيك.. قصة حب حول العالم وباركها الفراعنة.. صور

بعد دخول محمد فؤاد العناية المركزة.. أمراض مميتة يسببها الضغط المرتفع