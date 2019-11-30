سقوط تشكيل عصابى دولى لتنظيم الهجرة غير الشرعية بالبحيرة

تمكن رجال إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية بمديرية أمن البحيرة ، من ضبط تشكيل عصابي خطير مكون من ٤ متهمين تخصصوا في تنظيم جرائم الهجرة غير الشرعية إلى الدول الأجنبية باستخدام أوراق مزورة.



كانت معلومات وتحريات أكدت لضباط مباحث مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر قيام تشكيل إجرامي تخصص نشاطه الإجرامي في تهريب المهاجرين غير الشرعيين إلى دول أجنبية باستخدام أوراق رسمية وعرفية "مزورة" وإدخال الغش والتدليس على سفارات تلك الدول واصطحاب المهاجرين غير الشرعيين إليها لتمكينهم من الهجرة غير الشرعية.



وعقب تقنين الإجراءات واستءذان النيابة العامة و بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، تم ضبط " حسن م ال " 44 سنة، " عاطف م ي " 54 سنة، " هلال م ح " 40 سنة وجميعهم مقيمين بدائرة ايتاى البارود.



وبتفتيشهم وتفتيش مساكنهم، عثر على 3 هواتف محمل على هاتفين منهم عدد كبير من صور لمستندات رسمية، وعرفية وشهادات جامعية، وجوزات سفر بأسماء مختلفة فضلا عن العديد من الرسائل التي تشير إلى نشاطهم الاجرامى وعدد 36 جواز سفر بأسماء وبيانات مختلفة ومبلغ مالي.



وتمكنت الأجهزة الأمنية برئاسة اللواء محمد شرباش مدير مباحث البحيرة من تحديد وضبط 4 أشخاص بينهم المجنى عليه " محمد ع ع "قاصر،"زياد ص ع "قاصر،" محمد ي ع "قاصر،" عماد م ف " 28 سنة.



بمواجهة المتهمين، اعترفوا باستخدام أوراق رسمية وعرفية مزورة لتسهيل تهريب الشباب الراغبين في الهجرة غير الشرعية للدول الأوروبية مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 50 إلى150 ألف جنيه للمهاجر غير الشرعي الواحد، حيث يتولى أحدهم زعامة التشكيل وقيام أ باستقطاب راغبى السفر والاتصال بزويهم والاتفاق على المبالغ المالية ويقوم كما يقوم اثنين باستقبال المهاجرين غير الشرعيين بالخارج ومن ثم نقلهم إلى دول اجنبية.



وتحرر المحضر رقم 13729 إدارى مركز شرطة ايتاى البارود وبالعرض على النيابة العامة أمر المستشار أشرف ربيع المحامى العام تشكيل فريق من أعضاء النيابة العامة برئاسة المستشار اسامة فودة رئيس نيابة ايتاى البارود والمستشارين أحمد حبيب، وزياد أبو الروس، وعبدالرحمن صالح، ومحمد جوده أعضاء النيابة العامة بنيابة ايتاى البارود لاجراء التحقيقات مع المتهمين والمجنى عليهم، وقرر حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.



