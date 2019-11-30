مصر للطيران في زيارة إلى مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر

حرصت شركة مصر للطيران، اليوم السبت، على زيارة أحد مستشفيات السرطان بصعيد مصر، في إطار الدور الذي تقوم به مصر للطيران في مجال المسئولية المجتمعية.



تم استضافة وفد الشركة للقيام بجولة ميدانية داخل مستشفى شفا الاورمان لعلاج السرطان، وحرصت الشركة متمثلة في فريق عمل الإدارة العامة لعلاقات العملاء بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية على زيارة المرضى وتوزيع الهدايا الرمزية عليهم وذلك من منطلق حرص مصر للطيران على مساندة المرضى و تقديم الدعم المعنوي لهم.



وقدمت مصر للطيران درعًا للمهندس حسام القباني رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان تقديرًا من مصر للطيران للمجهودات المضنية التي تبذلها الجمعية في مجال العمل الخيري.