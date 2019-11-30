ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مصر للطيران في زيارة إلى مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر

السبت 30/نوفمبر/2019 - 05:02 م
صدى البلد
Advertisements
نورهان خفاجي
حرصت شركة مصر للطيران، اليوم السبت، على زيارة أحد مستشفيات السرطان بصعيد مصر، في إطار الدور الذي تقوم به مصر للطيران في مجال المسئولية المجتمعية.

تم استضافة وفد الشركة للقيام بجولة ميدانية داخل مستشفى شفا الاورمان لعلاج السرطان، وحرصت الشركة متمثلة في فريق عمل الإدارة العامة لعلاقات العملاء بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية على زيارة  المرضى وتوزيع الهدايا الرمزية عليهم وذلك من منطلق حرص مصر للطيران على مساندة المرضى و تقديم الدعم المعنوي لهم.

وقدمت مصر للطيران درعًا للمهندس حسام القباني رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان تقديرًا من مصر للطيران للمجهودات المضنية التي تبذلها الجمعية في مجال العمل الخيري.
Advertisements

ترشيحاتنا

يد إنرامو وطرد بركات وأشرف الأبرز.. جرائم الحكام ضد الأهلى بتونس لا تسقط بالتقادم

تفاصيل الساعات الحزينة لبعثة الأهلي في قرطاج

محمد فؤاد يتصدر جوجل وهذه تطورات حالته الصحية

فوائد تناول البصل صباحا.. للرجال| يقي من سرطان البروستاتا

اخرسي يا شيرين.. هل تتعمد المطربة السمراء إهانة النساء

دوري أبطال إفريقيا .. مازيمبي يسحق الزمالك بثلاثية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلى قمر.. نرمين ماهر تبهر الجمهور بفستان أسود

محمد ودومينيك.. قصة حب حول العالم وباركها الفراعنة.. صور

بعد دخول محمد فؤاد العناية المركزة.. أمراض مميتة يسببها الضغط المرتفع