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رياضة

براتب 150 ألف جنيه.. محمد صلاح مديرا فنيا لـ الترسانة

السبت 30/نوفمبر/2019 - 05:06 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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عبدالله هشام
اتفق رئيس نادي الترسانة مع محمد صلاح المدير الفني الحالي لفريق منتخب السويس لتولي المهمة الفنية لفريق كرة القدم الاول للشواكيش بدوري القسم الثاني .

وجاء الاتفاق علي دفع الشرط الجزائي البالغ ٢٤٠ الف جنيه قيمه راتب شهرين بين محمد صلاح ومنتخب السويس علي ان يكون راتبه مع الترسانة ١٥٠ الف جنيه.

ويبدأ محمد صلاح مهام عمله مع فريق الترسانة عقب مباراة سيراميكا كليوباترا في الجولة القادمة من مسابقة دوري القسم الثاني حتي يكون امام منتخب السويس الوقت الكافي لإستقدام مدير فني جديد .

جدير بالذكر ان فريق الترسانة يعاني من النتائج السلبية وحصد نقطتين فقط من ٥ جولات ويتذيل جدول ترتيب مجموعة القاهرة
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