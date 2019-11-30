دفاع متهم في داعش سيناء طلب براءته: لا دليل

أستمعت محكمة جنايات القاهرة، لمرافعة فتح الله عبد المولى مُتهم بقضية "داعش سيناء"، والتمس فيها براءته تأسيسًا على عدة دفوع قانونية.





ودفعت المرافعة بانتفاء الاتهامات المسندة الى المتهم تأسيسًا على بطلان الإذن الصادر من النيابة بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم وذلك لصدوره بناءً على تحريات وصفها الدفاع بغير الجدية وخاوية من الدليل على صحتها، وبطلان القبض لحصوله بناءً على إذن باطل، وانتفاء جريمة الإمداد و الانضمام، وعدم وجود فعل يدلل على أنه انضم للجماعة.





عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا رأفت ذكي وأمانة سر المشرف العام على مأمورية طرة حمدي الشناوي.





وتحمل القضية رقم 1039 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا، وتضم 6 متهمين محبوسين و5 هاربين ومتهم واحد مخلى سبيله بتدابير احترازية، وفقًا لقرار الإحالة الصادر من نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول للنيابة.



