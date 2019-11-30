طبيب النجم الساحلي يكشف حجم إصابة قاهر الأهلي.. تفاصيل

كشف طبيب فريق النجم الساحلي التونسي خالد معرف عن آخر مستجدات الإصابة التي تعرض لها ياسين الشيخاوي نجم الليتوال فى مباراة النادي الأهلي.



كان ياسين الشيخاوي قد نجح فى تسجيل هدف اللقاء الوحيد فى مرمى محمد الشناوى حارس الشياطين الحمر فى المباراة التى جمعت بينهما أمس الجمعة في افتتاحية دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.



وقال طبيب النجم الساحلي فى تصريحات إذاعية اليوم السبت : الشيخاوي تعرض لإصابة على مستوى العضلة الخلفية تستوجب راحة لمدة يومين، وليس فيها أي خطورة وسيكون مع الفريق في رحلة زيمبابوي لمواجهة بلاتينيوم.



وأضاف: وجدي كشريدة شارك في مباراة الأهلي بعدما نجح الجهاز الطبي فى المساهمة فى تعافيه من الإصابة التي كان يشكو منها مشيرا إلى أن مشاركة سليم بوخنشوش فى المباراة جاءت بعد تأهيله إثر إصابته في الرباط الداخلي للركبة.



يذكر أن فريق الهلال السوداني يتصدر المجموعة بعد الفوز على بلاتينيوم ستارز بنتيجة 2-1 فيما حل النجم الساحلي وصيفا بعد الفوز على النادي الأهلي 1-0.