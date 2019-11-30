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محافظات

في أول أيام عمله.. محافظ كفر الشيخ الجديد يقود حملة لإزالة الإشغالات بمجمع المواقف.. صور

السبت 30/نوفمبر/2019 - 06:31 م
..محافظ كفر الشيخ
..محافظ كفر الشيخ الجديد يقود حملة لإزالة الإشغالات
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محمود زيدان
قاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ الجديد، اليوم، يرافقه اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن، حملة أمنية مكبرة؛ استهدفت إزالة جميع الإشغالات المخالفة بمجمع المواقف الرئيسي بمدينة كفر الشيخ، وإعادة الانضباط الأمني للموقف.

جاء ذلك بحضور ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، واللواء عادل كامل، مدير عام المواقف، واللواء جمال سامون، مساعد مدير الأمن للأمن العام، والعميد محمود الكموني، مأمور قسم أول كفر الشيخ، والعقيد سامح العزب، وكيل إدارة مرور كفر الشيخ، والمقدم أحمد عبد السلام، رئيس شرطة المرافق، والمقدم صلاح الذكير، رئيس مباحث المرور، وعدد من رجال الشرطة.

وشدد محافظ كفر الشيخ الجديد على رفع جميع الإشغالات، والاهتمام بنظافة مجمع المواقف، موجهًا تعليماته المشددة على القيام بغلق مؤقت لجميع المخالفين لمدة أسبوع، وإن لم يلتزموا يتم الغلق لمدة 3 شهور ، وإذا لم يلتزمون بالقانون يتم إصدار قرار بالغلق النهائي.

وقد شارك في حملة إزالة ورفع الإشغالات الموسعة، منصور عمر، نائب رئيس المدينة لشئون قرى شرق كفر الشيخ، ورضا رجب، نائب رئيس المدينة للإزالات والإشغالات، ووائل فرج، نائب رئيس المدينة لشئون حي شرق كفر الشيخ، وهيثم عطية، نائب رئيس المدينة لشئون حي غرب كفر الشيخ، ورجال الإشغالات بالوحدة المحلية بكفر الشيخ.
في أول أيام عمله.. محافظ كفر الشيخ الجديد يقود حملة لإزالة الإشغالات بمجمع المواقف.. صور
في أول أيام عمله.. محافظ كفر الشيخ الجديد يقود حملة لإزالة الإشغالات بمجمع المواقف.. صور
في أول أيام عمله.. محافظ كفر الشيخ الجديد يقود حملة لإزالة الإشغالات بمجمع المواقف.. صور
في أول أيام عمله.. محافظ كفر الشيخ الجديد يقود حملة لإزالة الإشغالات بمجمع المواقف.. صور
في أول أيام عمله.. محافظ كفر الشيخ الجديد يقود حملة لإزالة الإشغالات بمجمع المواقف.. صور
في أول أيام عمله.. محافظ كفر الشيخ الجديد يقود حملة لإزالة الإشغالات بمجمع المواقف.. صور
في أول أيام عمله.. محافظ كفر الشيخ الجديد يقود حملة لإزالة الإشغالات بمجمع المواقف.. صور
في أول أيام عمله.. محافظ كفر الشيخ الجديد يقود حملة لإزالة الإشغالات بمجمع المواقف.. صور
في أول أيام عمله.. محافظ كفر الشيخ الجديد يقود حملة لإزالة الإشغالات بمجمع المواقف.. صور
في أول أيام عمله.. محافظ كفر الشيخ الجديد يقود حملة لإزالة الإشغالات بمجمع المواقف.. صور
في أول أيام عمله.. محافظ كفر الشيخ الجديد يقود حملة لإزالة الإشغالات بمجمع المواقف.. صور
في أول أيام عمله.. محافظ كفر الشيخ الجديد يقود حملة لإزالة الإشغالات بمجمع المواقف.. صور
في أول أيام عمله.. محافظ كفر الشيخ الجديد يقود حملة لإزالة الإشغالات بمجمع المواقف.. صور
في أول أيام عمله.. محافظ كفر الشيخ الجديد يقود حملة لإزالة الإشغالات بمجمع المواقف.. صور
في أول أيام عمله.. محافظ كفر الشيخ الجديد يقود حملة لإزالة الإشغالات بمجمع المواقف.. صور
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