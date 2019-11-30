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أخبار البلد

السيسي يوجه بتقديم أحدث الخدمات في العاصمة الإدارية

السبت 30/نوفمبر/2019 - 05:49 م
صدى البلد
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كتب محمد عبد المنعم
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع اللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من كبار مسئولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية،ان الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجارية للهيئة الهندسية في العاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً الحي الحكومي، والذي يضم مباني المؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة، والمحور المركزي للحي، ومركز مصر الثقافي الإسلامي.

وقد وجه الرئيس في هذا الإطار بتقديم أحدث الخدمات في العاصمة الإدارية، وذلك من منظور استراتيجي شامل يراعي التطور بعيد المدى فضلًا عن المسار الاقتصادي الملائم، وكذلك الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك سير العمل بعدد من المشروعات القومية، خاصةً الطرق والمحاور على مستوي الجمهورية في إطار شبكة الطرق القومية، أخذًا في الاعتبار دورها الرئيسي في خطة التنمية الشاملة للدولة المصرية، بما فيها منطقة الصعيد، فضلًا عن المرحلة الثانية من تطوير محاور منطقة مصر الجديدة وربطها بمحوري "شبرا/ بنها" و"تحيا مصر".

كما تم خلال الاجتماع استعراض خطط إنشاء محطات تحلية المياه على مستوى الجمهورية في إطار استراتيجية الدولة لرفع كفاءة وحسن إدارة الموارد المائية.
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