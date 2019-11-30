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مرأة

مفاجأة سارة.. التمارين الرياضية تعالج مرضا خطيرا

السبت 30/نوفمبر/2019 - 05:50 م
مفأجاة سارة.. التمارين
مفأجاة سارة.. التمارين الرياضية تعالج مرض خطير
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آلاء حسن
أصدرت لجنة من الخبراء إرشادات تفيد بأن التمرينات المنتظمة يمكن أن تساعد في الوقاية من السرطان وكذلك مساعدة الأشخاص الذين يخضعون لعلاج السرطان.

ووفقًا لموقع healthline، يوصي الخبراء 30 دقيقة من التمارين الرياضية 3 مرات في الأسبوع وتدريب القوة 2-3 مرات في الأسبوع.

ويقول الخبراء إن التمرينات يمكن أن تساعد في الوقاية من السرطان عن طريق الحد من الالتهابات ، والحفاظ على الوزن تحت السيطرة ، وتعزيز الجهاز المناعي.

يعتقد شميتز، أستاذ الصحة العامة المتخصص في السرطان في جامعة ولاية بنسلفانيا ، أن تصور العلاقات بين التمرينات والسرطان هو المكان الذي كان فيه تصور العلاقات بين التمرينات وصحة القلب قبل عقود.

يوصي الباحثون بأن يمارس المصابون بالسرطان 30 دقيقة من النشاط الهوائي المعتدل 3 مرات في الأسبوع وتدريب القوة مثل الأوزان 2-3 مرات في الأسبوع.



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