ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

غدا.. الأعلى للإعلام يفتتح الدورة ٣٠ للإذاعيين الأفارقة

السبت 30/نوفمبر/2019 - 05:48 م
مكرم محمد أحمد /
مكرم محمد أحمد / رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
Advertisements
عبدالوكيل ابوالقاسم
يفتتح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام غدا الدورة رقم ٣٠ للإذاعيين الأفارقة التى ينظمها المجلس ووزارة الخارجية 

ووصل الإعلاميون الأفارقة إلى القاهرة لحضور الدورة الأساسية رقم ٣٠ للإذاعيين الأفارقة للدول الناطقة باللغة الفرنسية والتي ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتعاون مع وزارة الخارجية.

ويشارك في الدورة إعلاميون من ١٢دولة هي ( بنين- بوركينا فاسو -الكونغو الديمقراطية-الجابون-غينيا كوناكرى- مدغشقر- موريتانيا- مالى - النيجر- تشاد- توجو -جزر القمر . 

وتبدأ فعاليات الدورة غدا الأحد على أن تنتهى الخميس ٢٠٢٠/١/٩ .

وكان وفد دولة الكونغو الديمقراطية أول الوفود التى وصلت إلى مطار القاهرة الدولي تلاة وفد دولة الجابون وفد دولة غينيا كوناكرى وكان في استقبالهما مسئولي العلاقات العامة بأكاديمية تدريب الإعلاميين الأفارقة.
Advertisements

ترشيحاتنا

آخرهم النائب محمد بدوى دسوقى.. الموت يقبض أرواح 10 نواب تحت قبة البرلمان

يحتوى على 2000 سمكة.. السعودية تدشن أكبر حوض أسماك في العالم

ميتشو يستبعد 4 لاعبين من تشكيل الزمالك أمام مازيمبى.. تعرف عليهم

بني سويف يهدد بعدم لعب مواجهة الأهلي بكأس مصر

رسميًا.. الأهلي يشكو حكم مباراة النجم الساحلي لـ الكاف

الذهب هيرخص.. بشرى سارة عن أسعار المعدن الثمين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إثارتها الجدل.. أبرز إطلالات مي عمر في المهرجانات

أحلى قمر.. نرمين ماهر تبهر الجمهور بفستان أسود

محمد ودومينيك.. قصة حب حول العالم وباركها الفراعنة.. صور