غدا.. الأعلى للإعلام يفتتح الدورة ٣٠ للإذاعيين الأفارقة

يفتتح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام غدا الدورة رقم ٣٠ للإذاعيين الأفارقة التى ينظمها المجلس ووزارة الخارجية





ووصل الإعلاميون الأفارقة إلى القاهرة لحضور الدورة الأساسية رقم ٣٠ للإذاعيين الأفارقة للدول الناطقة باللغة الفرنسية والتي ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتعاون مع وزارة الخارجية.





ويشارك في الدورة إعلاميون من ١٢دولة هي ( بنين- بوركينا فاسو -الكونغو الديمقراطية-الجابون-غينيا كوناكرى- مدغشقر- موريتانيا- مالى - النيجر- تشاد- توجو -جزر القمر .





وتبدأ فعاليات الدورة غدا الأحد على أن تنتهى الخميس ٢٠٢٠/١/٩ .



