شاهد .. كيف رد محافظ القاهرة على مواطن استوقفه وقدم مقترحا لتطوير ميدان هليوبليس

استوقف أحد المواطنين سيارة محافظ القاهرة أثناء جولته بالمنطقة الشرقية خاصة في حي مصر الجديدة اليوم السبت.



وقال المواطن الذي يدعى المهندس ياسين أنه لا بد من وضع أفضل تصور للطرق وتطوير الميادين من خلال مسابقات للتصميم بين طلبة الفنون الجميلة والهندسة كما يحدث في الدول الغربية.



وأكد أنه يتمنى عمل مسابقة فنية لتطوير ميدان هيليوبلس قائلا :"نعمل فيه تماثيل واشكال هندسية تعبر عن الوطن عشان نزود الوطنيه عند المصريين".



وأضاف قائلا :" لا بد من تبصير المواطنين بانجازات الرئيس السيسي على ارض الواقع أنا رحت السخنة دعيت للرئيس من الطريق وجماله".



وأكد أنه في عهد مبارك أكثر من 30 عاما لم نلاحظ اي تطور ملحوظ ولكن في عهد الرئيس السيسي استطاع تغيير مصر الجديد وانجز مشروعات عملاقة ، مضيفا :"انا وكل مصري مخلص بنقولك ياريس حنا ايدينا في ايديك".



ورد عليه المحافظ قائلا : "وجهة نظر نحترمها وستم دراستها في أسرع وقت".



