المصري بالأبيض والأخضر ونواذيبو بالبرتقالي في مباراة الفريقين غدًا بالكونفيدرالية



ومثل نادي نواذيبو وفدًا بقيادة جدو أحمد بنان المدير التنفيذي للنادي.



وخلال الاجتماع تم الاتفاق على كافة الترتيبات المتعلقة باقامة المباراة ومن أهمها طاقمي الملابس التي سيرتديها الفريقان ، حيث سيخوض المصري المباراة بالقميص الأبيض والشورت الأخضر والجوارب البيضاء ويرتدي حارسه اللون الأزرق الكامل في الوقت الذي سيرتدي فيه فريق نواذيبو الطاقم البرتقالي الكامل ويرتدي حارسه الطاقم الأصفر الكامل ، ويرتدي طاقم التحكيم المالي اللون الأسود.

انتهت وقائع الاجتماع الفني لمباراة الجولة الأولى من المجموعة الأولى للنسخة السابعة عشرة للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع ما بين المصري ونواذيبو بطل موريتانيا وهي المباراة المقرر اقامتها في التاسعة مساء غدًا الأحد على ستاد شيخا ولد بيديا بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.ترأس الاجتماع مراقب المباراة الجامبي مارتن جوميز بحضور منسق عام المباراة المغربي عماد الفاحوس والسنغالي فالا نداي الذي سقوم بمهام مراقب الحكام و طاقم التحكيم الدولي المالي بقيادة حكم الساحة بوبو تراوري ومعه مساعد الحكم الأول بابا يومبليبا و مساعد الحكم الثاني نوهوم بامبا ، بالإضافة إلى الحكم الرابع عبد الله سيسوكو.ومثل المصري في الاجتماع ياسر عزت مدرب المصري ، والكابتن محمود جابر اداري الفريق والدكتور هشام مصطفى طبيب الفريق ، و ابراهيم غانم مسئول المهمات.