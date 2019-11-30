حفاظًا على التلاميذ .. غلق بوابة السوق السياحي بالأقصر أمام الدراجات البخارية

وجه السكرتير المساعد لمحافظة الأقصر الدكتور عماد أبوالعزايم، بغلق بوابة السوق السياحي بالمدينة أمام قائدي الدراجات البخارية.



كما وجة ابو العزايم بغلقها أيضا من ناحية مدرسة الفرنسيسكان، حفاظا على أرواح التلاميذ والمواطنين.



جاء ذلك خلال جولة السكرتير المساعد للمحافظة اليوم السبت في شارع السوق السياحي، ومنطقة خلف مدرسة الفرنسيسكان، ومنطقة شرق السكة، وشارع يوسف حسن، وسوق الخضر والفاكهة، في ضوء المتابعة الدورية لأحوال المدينة، والوقوف على أعمال النظافة والإشغالات والسيولة المرورية.



كما وجه أبوالعزايم بالقيام بحملات مفاجئة بدائرة المدينة، والإشراف على أعمال النظافة والتجميل التي تجرى بالمدينة، ورفع عدد من الإشغالات بمنطقة شرق السكة.



رافق سكرتير مساعد محافظة الأقصر خلال جولته كل من سكرتير مدينة الأقصر حاتم جابر، ومسئولي شرطة المرافق ورؤساء الأحياء المعنيين ومسئولي المتابعة الميدانية.