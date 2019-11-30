شاهد .. كيف لقن ملاكم محترف درسا قاسيا للص حاول سرقة منزله

لقن ملاك كيك بوكس محترف درسًا قاسيًا للصين مسلحين بعد أن امسكهم متلبسين، خلال اقتحامهم لشقته بهدف سرقة تلفزيونه المنزلي، حيث تمكن الملاكم، بالامسك بأحد اللصين وظل يكلبه بيده لحين وصلت الشرطة لالقاء القبض عليه.



ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، اقتحم اللصان منزل الملاكم الواقع بمدينة بوينس ايرس الأرجنتينية حين كان يغفو هو وزوجته بغرفة النوم ، وذلك بحسب ما أعلنته وسائل الإعلام المحلية.



واستيقظ الملاكم على صوت نباح كلاب جيرانه، لينتبه بوجود أحد الغرباء بالقرب من منزله، و يتمكن بعدها من الأمساك باللصين وهم يحملون ويسرقون ممتلكاته الخاصة.



وعلى الرغم من أن المشتبه بهم كانوا مسلحون، إلا أن المقاتل تمكن من الإمساك بلص فيما هرب الآخر.



ويظهر مقطع فيديو قصير صورته زوجته المقاتل، والذي نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لحظة قيام الملاكم المحترف بضبط أحد اللصان، وضربه وجعله ينهار من البكاء ويطلب المساعدة للإفلات من قبضته.



