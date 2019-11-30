تحليل| لماذا تجري الحكومة تعديلات على قوانين الضرائب؟.. تفاصيل

تعكف وزارة المالية على جذب ثقة المستثمرين من خلال الحوافز التي تضعها الحكومة لتحفيز بيئة الأعمال من بينها إجراء سلسلة من التعديلات التشريعية على منظومة الضرائب على وجه الخصوص بغرض زيادة الحصيلة الضريبية ورفع معدلات الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ومن ثم سينعكس علي فرص العمل والنمو الاقتصادي مع نهاية العام المالي الجاري.





وزارة المالية أعلنت عن انتهائها من إعداد مشروع قانون لفض المنازعات الضريبية إضافة لتعديلات قانون الضريبة علي الدخل إذ تم إحالتهما لرئاسة مجلس الوزراء لرفعهما للبرلمان للمناقشة، في الوقت الذي تسعي " المالية" لإقرار مشروع القانون الجديد خلال أيام من إحالته للبرلمان بحيث يستغرق شهرا واحدا داخل المجلس النيابي.





قالت الوزارة بشكل صريح إن صلاحية قانون فض المنازعات الحالي لن يستمر سوى 6 شهور لحين خروج القانون الجديد من أروقة البرلمان والتصديق عليه، ضمن مستهدفات الحكومة لحسم النزاعات مع الممولين والمستثمرين والتوصل لاتفاق مرضي لكلا الأطراف وتنعكس ثماره علي الاقتصاد القومي.





ونجحت وزارة المالية في إضافة فقرتين جديدتين بالمادة رقم 110 من قانون الضرائب علي الدخل تتضمن عدم جواز فرض غرامة تأخير علي الممول خلال الفترة التالية لإنهاء مدة 3 سنوات من تقديم الإقرار ورد الغرامة بقرار من لجنة الطعن أو حكم المحكمة الخاص بتحديد الضريبة المستحقة، مع تضمين القانون إعفاء نسبة 30% من غرامات مقابل التأخير عن الضريبة المسددة وفقا للاتفاق بين مصلحة الضرائب والممول وقبل صدور أي قرار من لجنة الطعن شريطة سداد الممول ما عليه من ضريبة خلال 5 سنوات كفترة ضريبية سابقة على العمل بالقانون الجديد.





وفقا لتعديلات المادة 110 من ضرائب الدخل فإنه يتعين اقتصار مدة حساب مقابل التأخير علي ما يتجاوز الـ200 جنيه مما لم يورد من الضريبة المستحقة حتي لو صدر قرار بتقسيطها على مدة 3 سنوات فقط حال تأخر المصلحة في تعديل الإقرار الضريبي المقدم عن 3 سنوات بحيث يتضرر الممول من تأخر المصلحة في فحص ملفه.





وأعلنت الوزارة بشكل صريح عن أن مادة القانون برقم 110 تسعي لتحفيز الممول الراغب في إنهاء منازعته مع الضرائب قبل قراب لجان الطعن و إعفاءه من 30% من مقابل التأخير عن الضريبة غير المُسددة.



