مها سليم: المشاهد المصري يحتاج إلى الرومانسية والفن الراقي

قالت المنتجة مها سليم، إن المشاهدين يريدون أن يشاهدوا فنا محترما لا يكون فيه ضرب أو تكسير أو بلطجة أو موت كما يعرض الان فى الدراما المصرية.



وأضافت مها سليم خلال حوارها التليفزيونى فى برنامج "صالة التحرير" مع الاعلامية عزة مصطفى المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المشاهدين أصبحوا الان يريدون الأعمال الرومانسية والفن الراقى.



وتابعت مها سليم، أن الشعب المصرى صاحب دولة مستقرة، مضيفة أن المشاهدين لا يحتاجون الى مشاهدة أخبار فقط بل إلى أعمال فنية تحترم عقولهم.



وأشارت سليم إلى أن فيلم عروس بيروت هو عمل رومانسى خالص، على طريقة العمل التركى العشق الممنوع.



واختتمت حديثها: "مسلسل شبر مية حقق مشاهدات عالية وهذا يؤكد استقرار المجتمع المصرى وتفضيله للأعمال العاطفية".