تصريحات محافظ القليوبية الجديد فى يومين: مش بحب قعدة المكاتب واللى مش قادر على تحمل المسئولية يترك مكانه .. جولات ميدانية على الواقع دون الإعتماد على التقارير .. جئت لخدمة الناس وحل مشاكلهم

عصر غض البصر عن مخالفات البناء انتهى

تكليفات الرئيس واضحة وصريحة فى كل المجالات

قطع المرافق عن المبانى المخالفة والعمل على تنمية الموارد الذاتية للمحافظة



كما أكد المحافظ ضرورة حسن التعامل مع المواطنين مشيرا الى أن جميع أعضاء الجهاز التنفيذي يعملون من أجل رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المجالات والعمل من أجل راحتهم وحل مشكلاتهم قائلا "جئت لخدمة الناس".



وشدد على حرصه الشديد خلال الفترة القادمة على رفع الأعباء عن كاهل المواطنين التي تخص حياتهم اليومية في مجالات" الصحة والتعليم والنظافة والمرور والمياه والصرف الصحي والتقنين وتطهير الترع والمصارف بالتعاون مع الري والإرتقاء بمستوى الخدمات كافة وتحقيق رضا المواطن.



وجه المحافظ بضرورة التواجد الميداني المستمر لرؤساء المدن والأحياء قائلا: " أنه لا يحب الجلوس في مكتبه وبحب اشوف كل حاجة بعنيا ".

كما شدد الهجان على إيقاف توصيل المرافق للمباني المخالفة سواء على الأرض الزراعية أو أملاك الدولة باي صورة كانت سواء بالممارسة او العدادات الكودية مع الاستمرار في إجراءات التقنين ورفع كافة تراكمات القمامة أولا بأول ومراجعة أماكن توزيع صناديق القمامة تسهيلًا على المواطنين.



من ناحية اخرى عقد المحافظ اجتماعا مع عدد من مسئولى المكتب الفنى للاطلاع على ملفات المحافظة ودراستها وأهم المشروعات الجاري تنفيذها بالإضافة إلى مناقشة المشروعات الإستثمارية للمحافظة ونسب التنفيذ في كل قطاع بالإضافة إلى وضع إستراتيجية متكاملة لنظام العمل خلال الفترة القادمة والتي تعتمد علي تقديم أفضل الخدمات والعمل علي راحة المواطن والنهوض بشتى قطاعات المديريات الخدمية بالمحافظة.

وأشار المحافظ أن من أهم الملفات التي سيتم الاهتمام بها خلال الفترة المقبلة، تتضمن التعديات على الأراضى الزراعية وعلى أملاك الدولة، وحسم الموقف من هذه المخالفات وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون فضلا عن تنمية الموارد الذاتية للمحافظة كما سيتم العمل بشكل مكثف في القطاعات الخدمية التي تمس المواطن بشكل مباشر كمشروعات المياه والصرف الصحي ومشروعات الصحة والتعليم وتطوير الطرق والكباري والإهتمام بالزراعة والنهوض بها.



كما عقد محافظ القليوبية اجتماعا بأعضاء مجلس النواب بالمحافظة لدراسة المشكلات الموجودة في نطاق دوائرهم والعمل على حلها.

وأكد المحافظ، خلال اللقاء أن السلطة التنفيذية والتشريعية يكملان بعضهما البعض وأنه يجب أن نتعاون سويا لحل مشاكل المحافظة ويجب أن تتكاتف الجهود وتتوحد الأهداف من أجل تلبية احتياجات المواطنين وحل مشاكلهم وتحقيق رضاهم.





استمع المحافظ إلى المشكلات التي استعرضها النواب خلال الاجتماع في مجالات الصحة والتعليم والطرق والصرف الصحي.



وأبدى النواب خلال اللقاء استعدادهم التام للمساهمة في الجهود التي يبذلها المحافظ والجهاز التنفيذي بالكامل في تحسين وتلبية متطلبات النهوض بالمحافظة والوقوف جنبا إلى جنب في عرض القضايا والمشكلات التي تواجه المحافظة لتنفيذ الخطط الهادفة لتطوير كل القطاعات التي تهم المواطنين والأولويات والاحتياجات العاجلة اللازمة لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها بكل القطاعات لتحسين مستوى الخدمات التي يتعامل معها المواطنون بشكل أساسي وبصفة يومية.



اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية :أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أن الفترة القادمة لا تحتاج الي أي تقاعس من المسئولين ومن لا يقدر على تحمل المسئولية فليترك مكانه لغيره مشيرا أن الجولات المفاجئة علي جميع المصالح الخدمية التي تهم المواطنين للتأكد من سير العمل علي ارض الواقع دون الاعتماد على تقرير رؤساء المدن ووكلاء الوزارة.