اليوم .."التفكير الإبداعي والتميز في سوق العمل" دورة تدريبية بجامعة حلوان

تنظم وحدة برامج التنمية البشرية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، دورة تدريبية بعنوان (التفكير الإبداعي والتميز في سوق العمل)، وذلك في ضوء استراتيجية الجامعة لتطوير العقل وتنمية مهارات الطلاب وإعدادهم وتكوين لبنة تثري المجتمع حتى يكون طلابنا سفراء لجامعة حلوان في سوق العمل وقادرين على المنافسة مع غيرهم من الخريجين.



تهدف الدورة التدريبية إلى تحقيق الهدف من التنمية البشرية، واكتشاف ودعم المهارات والقدرات لدى الطلاب من خلال محاضرات نظرية وعملية وورش عمل، ومساعدة الطلاب على تحديد الأهداف ودعم فكر التخطيط الاستراتيجى لمستقبل الطالب على تطوير ذاته، إلى جانب زيادة مهارات التواصل والتفاعل بين طلاب الكليات المختلفة وبناء جسر من العلاقات والود بينهم، بالاضافة إلى التدريب والتطوير لرفع مستوى أداء الطلاب وتنمية المهارات، وتحقيق النجاح للطالب على المستوى الشخصى والمجتمعى لمواجهة سوق العمل.



تناقش الدورة عدة محاور من أهمها : تعريف الاختراع والابتكار والإبداع، والقيود فى مكان العمل، وتعريف المدير المبدع، بالاضافة إلى استكشاف عملية توليد الأفكار، ومناقشة الخطوات السبع لإجادة التفكير الابداعى، والتعرف على أقسام الإبداع الثلاثة، وتطبيقات التفكير الجانبي، وشرح أساليب ومراحل تنمية التفكير الابداعى، ومعرفة معوقات التفكير الإبداعي.



تبدأ فعاليات الدورة التدريبية فى تمام الساعة الثانية ظهر يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر 2019 وتستمر حتى الخميس الموافق 5 ديسمبر 2019 بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية بالحرم الجامعى بعين حلوان