جامعة عين شمس اليوم.. كلية التجارة تبحث سبل دعم التعاون من فرنسا.. وكلية الطب تطلق مبادرة جمل بلدك.. والسينمار الثاني لمكتب iHub للابتكار والتدريب يستكمل فعالياته

تجارة عين شمس تبحث سبل دعم التعاون والشراكات الدولية مع فرنسا

السيمينار الثاني لمكتب iHub للابتكار والتدريب يستكمل فعالياته بجامعة عين شمس

إطلاق مبادرة جمل بلدك في كلية الطب بـ جامعة عين شمس

استقبل د. خالد قدرى عميد كلية التجارة جامعة عين شمس السيدة مونيك كاميليرى مسؤول العلاقات الدولية بجامعة بواتييه بفرنسا، بحضور د هيام وهبة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، د.ايمان عبد السلام المنسق الأكاديمى للقسم والسيد جييوم موريل المنسق الفرنسى والسيدة نيهال عتمان نائب المنسق.وذلك لمناقشة سبل دعم وتطوير اتفاقية الشراكة بين جامعة عين شمس ممثلة فى كلية التجارة وجامعة بواتييه الفرنسية خاصة على مستوى الدراسات العليا لدرجة الماجستير، وهى الشراكة التي بدأت منذ عام 2000 واستمرت لأكثر من 18 عاما، ويقوم بتنفيذها قسم الدراسة باللغة الفرنسية بالكلية.عقد السيمينار الثاني لمكتب iHub للابتكار والتدريب صباح اليوم، ندوة بقاعة المؤتمرات بكلية البنات بجامعة عين شمس ، تحت عنوان "Food quality control ".يأتي ذلك ضمن سلسلة أنشطة وفعاليات المكتب للعام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠ وبالتنسيق مع قسم الكيمياء الحيوية والتغذية بالكلية.وحاضر بالسيمينار الدكتور علاء عطية - مدير إدارة التصنيع المرحلي بشركة ايبيكو للأدوية ومدير تطوير الأعمال بالشركة، وترأس السيمينار الدكتورة حنان فتحي - رئيس قسم الكيمياء الحيوية والتغذية والدكتورة رنا مصطفى عادل - مدير مكتب iHub بالكلية ود. مروة خالد -ممثل مكتب iHub بقسم الكيمياء الحيوية والتغذية.ناقشت الندوة عدة محاور منها: طرق تأكيد الجودة في الصناعات الغذائية والدوائيةومراحل تصنيع المواد الغذائية والدوائية ومواصفات المنتج وطرق التعقيم.وحضر الندوة العديد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطالبات قسم الكيمياء الحيوية والتغذية.وقام الدكتور أشرف عمر القائم بأعمال عميد كلية الطب بجامعة عين شمس، والدكتورة شهيرة سمير زكى وكيل كلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بزراعة بعض الأشجار المثمرة، تمهيدا لنشر زراعتها بالكلية والتوعية بالمحافظة عليها ورعايتها.يأتي ذلك في إطار حرص جامعة عين شمس على تفعيل مبادرة "جمل بلدك وازرع شجرة".